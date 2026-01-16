Američki ministar zdravstva o Trumpovim navikama: "Ne znam kako je još živ"

Trumpovo zdravlje posljednjih je mjeseci ponovno pod povećalom, uključujući i nakon izvješća da je u listopadu tijekom posjeta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed u Marylandu bio podvrgnut MR snimanju. Taj pregled bio je Trumpov drugi u 2025., nakon posjeta u travnju, kada je liječnik Bijele kuće, mornarički kapetan Sean P. Barbabella, rekao da predsjednik „ostaje u iznimnom zdravstvenom stanju“.