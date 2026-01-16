Američki ministar zdravstva o Trumpovim navikama: "Ne znam kako je još živ"

Ministar zdravstva i socijalnih usluga (HHS) Robert F. Kennedy Jr. uz šalu se osvrnuo na prehrambene navike predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da ne „zna kako je još živ“, u intervjuu objavljenom u utorak.
Gostujući u emisiji „The Katie Miller Podcast“, voditeljica Katie Miller pitala je Kennedyja koji član predsjednikova kabineta, po njegovu mišljenju, ima „najneuravnoteženije prehrambene navike“, piše Fox.
„Predsjednik“, odgovorio je Kennedy bez oklijevanja, što je Miller nasmijalo.
Nastavio je: „Zanimljivo je to da predsjednik jede stvarno lošu hranu, poput McDonald’sa, a onda, znate, kofein i dijetnu Colu. Pije dijetnu Colu stalno. Ima konstituciju božanstva. Ne znam kako je još živ, ali jest.“
Kennedy je pojasnio da Trump jede „stvarno dobru hranu“ kada je u Mar-a-Lagu ili u Bijeloj kući te da brzu hranu jede samo dok putuje.
„Mislim da, ako putujete s njim, steknete dojam da se cijeli dan puni otrovima i ne znate kako uopće hoda, a kamoli kako je najenergičnija osoba koju je itko od nas ikad upoznao. Mislim da inače zapravo jede prilično dobro“, rekao je Kennedy.
U komentaru za Fox News Digital, glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai izjavio je: „Tajnik Kennedy je u pravu: kako pokazuju njegova golf prvenstva i besprijekorni rezultati liječničkih pregleda, predsjednik Trump ima konstituciju i razinu energije o kakvima većina mladih ljudi može samo sanjati.“
Kennedy je i ranije otvoreno govorio o Trumpovoj sklonosti brzoj hrani, priznajući da je „ono što jede stvarno, kao, loše“.
„Hrana na kampanji je uvijek loša, ali hrana koja se poslužuje u tom avionu je, ono, čisti otrov“, rekao je Kennedy 2024. „Imate izbor – zapravo nemate izbor – ili dobijete KFC ili Big Mac. To je kad imate sreće, a ostatak smatram praktički nejestivim.“
Trumpovo zdravlje posljednjih je mjeseci ponovno pod povećalom, uključujući i nakon izvješća da je u listopadu tijekom posjeta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed u Marylandu bio podvrgnut MR snimanju. Taj pregled bio je Trumpov drugi u 2025., nakon posjeta u travnju, kada je liječnik Bijele kuće, mornarički kapetan Sean P. Barbabella, rekao da predsjednik „ostaje u iznimnom zdravstvenom stanju“.
Trump je kasnije pojasnio da je tijekom pregleda dobio CT snimanje, a ne MR. Trumpovo zdravlje i dob predmet su pojačanog medijskog nadzora u njegovu drugom mandatu, osobito nakon što je njegov prethodnik Joe Biden bio prisiljen odustati od ponovne kandidature zbog zabrinutosti oko mentalne i kognitivne sposobnosti.
Trump, koji u lipnju puni 80 godina, srušio je Bidenov rekord kao najstariji izabrani predsjednik u povijesti kada je osvojio drugi mandat 2024. u dobi od 78 godina.
Prema New York Timesu, Trump je 2020. težio 244 funte (oko 111 kg), što ga je, s obzirom na visinu od 190 cm, svrstalo u kategoriju pretilosti. Ove godine njegov je liječnik izvijestio da teži 224 funte (oko 102 kg).
Trump je također razgovarao s Wall Street Journalom za izvješće objavljeno 1. siječnja o svojim zdravstvenim navikama, koje uključuju uzimanje visokih doza aspirina radi prevencije srčanih bolesti.
