Trumpov Odbor za mir suočen s nedostatkom novca - samo tri zemlje uplatile obećana sredstva

Hina
11. tra. 2026. 10:21
Odbor za mir Donalda Trumpa primio je samo mali dio od 17 milijardi dolara obećanih za Gazu, što sprječava američkog predsjednika da nastavi s provođenjem svog plana za budućnost razorenog palestinskog pojasa, prenosi Reuters navodeći izvore.

Deset dana prije nego što su američko-izraelski napadi na Iran gurnuli regiju u rat, Trump je u Washingtonu bio domaćin konferencije na kojoj su zaljevske arapske države obećale milijarde za upravljanje i obnovu Gaze nakon dvogodišnjeg izraelskog razaranja.

Plan predviđa opsežnu obnovu obalnog pojasa nakon razoružanja palestinske militantne skupine Hamasa čiji su napadi na Izrael potaknuli rat u Gazi i nakon povlačenja izraelskih trupa.

Obećana sredstva također su namijenjena za financiranje aktivnosti novoosnovanog Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom (NCAG), skupine palestinskih tehnokrata koju podupiru SAD, a koja bi trebala preuzeti kontrolu nad Gazom od Hamasa.

Odbor za mir u petak je u izjavi na društvenim mrežama, nakon objave Reutersove priče, negirao probleme s financiranjem.

„Odbor za mir je mala organizacija usmjerena na provedbu koja pribavlja sredstva prema potrebi. Ne postoje ograničenja u financiranju. Do sada su svi zahtjevi za financiranjem odmah i u potpunosti bili ispunjeni“, navodi se.

Predstavnici NCAG-a nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Jedan od izvora, osoba s izravnim saznanjima o radu Odbora za mir, rekao je da su od deset zemalja koje su obećale sredstva samo tri - Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko i sam SAD - uistinu uplatili sredstva.

Izvor je rekao da je dosad prikupljeno manje od milijardu dolara, ali nije iznio dodatne pojedinosti. Rat s Iranom „utjecao je na sve“, pogoršavši prethodne poteškoće s financiranjem, rekao je izvor.

NCAG ne može ući u Gazu zbog problema i s financiranjem i sa sigurnošću, dodao je. Čak i nakon što je prekid vatre dogovoren prošlog listopada, izraelski napadi ubili su najmanje 700 ljudi u Gazi, prema tamošnjim zdravstvenim službama, dok su u napadima militanata ubijena, prema Izraelu, četiri njihova vojnika.

Drugi izvor, palestinski dužnosnik upoznat sa situacijom, kazao je da je odbor obavijestio Hamas i druge palestinske frakcije da NCAG trenutačno ne može ući u Gazu zbog nedostatka sredstava.

„Trenutačno nema dostupnog novca“, naglasio je izvor, citirajući izaslanika odbora Nickolaja Mladenova koji je o tome obavijestio palestinske skupine.

Hamas je više puta istaknuo da je spreman predati upravljanje NCAG-u.

Obnova Gaze, gdje je četiri petine zgrada uništeno tijekom dvije godine izraelskog bombardiranja, procjenjuje se prema globalnim institucijama na oko 70 milijardi dolara.

