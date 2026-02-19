"Trumpove države": Ovo su zemlje koje su prihvatile poziv za Odbor za mir

Trump je to tijelo osnovao na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom u Davosu i odmah odredio da će mu osobno predsjedati. Osnovna misija je, kako je objasnio, rješavanje globalnih sukoba. Suprotno početnim očekivanjima, Odbor nije isključivo posvećen praćenju smirivanja Pojasa Gaze, no fokus današnjeg prvog sastanka ipak bi trebao biti na tom ratom razorenom području. Trump je, kako piše njemački Focus, najavio da namjerava predstaviti paket od više milijardi humanitarne pomoći i pomoći za obnovu Pojasa Gaze. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je objavio da su članovi odbora već obećali oko pet milijardi dolara.