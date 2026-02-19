"Trumpove države": Ovo su zemlje koje su prihvatile poziv za Odbor za mir

Zemlje članice Odbora za mir, uz Sjedinjene Američke Države, su i Egipat, Albanija, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bahrein, Bjelorusija, Bugarska, El Salvador, Indonezija, Izrael, Jordan, Kambodža, Kazahstan, Katar, Kosovo, Kuvajt, Maroko, Mongolija, Pakistan, Paragvaj, Saudijska Arabija, Turska, Mađarska, Uzbekistan, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vijetnam
Diljem svijeta s nestrpljenjem se iščekivao današnji prvi sastanak Odbora za mir u Washingtonu, projekta američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenutog prije mjesec dana. Mnoge europske države odbile su poziv da se priključe Odboru jer ga smatraju konkurentom Ujedinjenim narodima, no ipak su poslale svoje predstavnike.
Zemlje članice Odbora za mir, uz Sjedinjene Američke Države, su i Egipat, Albanija, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bahrein, Bjelorusija, Bugarska, El Salvador, Indonezija, Izrael, Jordan, Kambodža, Kazahstan, Katar, Kosovo, Kuvajt, Maroko, Mongolija, Pakistan, Paragvaj, Saudijska Arabija, Turska, Mađarska, Uzbekistan, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vijetnam. To su zemlje koje gotovo bespogovorno podržavaju Trumpovu politiku, prenosi Večernji list.
Trump je to tijelo osnovao na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom u Davosu i odmah odredio da će mu osobno predsjedati. Osnovna misija je, kako je objasnio, rješavanje globalnih sukoba. Suprotno početnim očekivanjima, Odbor nije isključivo posvećen praćenju smirivanja Pojasa Gaze, no fokus današnjeg prvog sastanka ipak bi trebao biti na tom ratom razorenom području. Trump je, kako piše njemački Focus, najavio da namjerava predstaviti paket od više milijardi humanitarne pomoći i pomoći za obnovu Pojasa Gaze. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je objavio da su članovi odbora već obećali oko pet milijardi dolara.
Na prvom zasjedanju Odbora za mir razgovarat će se i o međunarodnim sigurnosnim snagama za pomoć (ISF), koje bi trebale održavati red u Pojasu Gaze. Njihov točan sastav zasad nije poznat. Nekoliko pretežno muslimanskih zemalja signaliziralo je spremnost da doprinesu tim snagama, ali do sada je samo Indonezija dala konkretnu ponudu, spominjući 5000 do 8000 vojnika.
Jason Isaacson, direktor za politiku i politička pitanja u Američkom židovskom komitetu, organizaciji koja se zalaže za interese Židova diljem svijeta, rekao je za DW da podržava ambicije Odbora izvan Gaze, pod uvjetom da to zaista dovede do smanjenja sukoba.
"Možda bi postigao veći uspjeh nego što smo vidjeli u drugim modelima rješavanja sukoba na koje smo se oslanjali i u koje smo ponekad bili razočarani godinama" kazao je Isaacson.
