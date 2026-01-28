Kovačević: "Odbor za mir mogao bi izazvati dodatni kaos u međunarodnim odnosima. Služi samo jednome"

"Analizirate li Povelju tog Odbora, onda vidite da se imenom navodi Trump kao predsjedatelj koji sam odlučuje o svome nasljedniku i nijedno tijelo ne može odlučiti drukčije. Isto tako, on kao predsjedatelj odlučuje kojim zemljama će biti obnovljeno članstvo nakon isteka tri godine, a kojima neće te koje će eventualno nove zemlje pozvati u članstvo. To je koncepcija privatne zaklade kojom on poručuje: 'Vjerujte mi, dajte mi milijarde (milijardu eura košta članstvo u Odboru, nap.a.), a ja ću s njima učiniti najbolje za svjetski mir'. Po mom mišljenju, prava namjera je učiniti najbolje za poboljšanje stanja na privatnom Trumpovom računu", kaže.