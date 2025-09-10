Oglas

UPUCAN U SAD-U

Tko je bio Charlie Kirk?

author
N1 Info
|
10. ruj. 2025. 22:31
Charlie Kirk - REUTERS 10.9.2025.
REUTERS/Cheney Orr/File Photo

Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta.

Oglas

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i izvršni direktor organizacije Turning Point USA, ubijen je danas dok je držao govor.

Kirk je najpoznatiji kao osnivač Turning Point USA, neprofitne organizacije koja djeluje na stotinama američkih sveučilišta i srednjih škola, promovirajući konzervativne ideje među mladima. BBC ga opisuje kao jednog od “najvećih konzervativnih influencera u SAD-u danas”, dodajući da bi ga nazvati samo “vatrenim govornikom” bilo podcjenjivanje. Njegova organizacija okupljala je i financijski podupirala mlade aktiviste, a Kirk je izgradio publiku od milijuna pratitelja na društvenim mrežama - više od 5,2 milijuna na X-u i 7,3 milijuna na TikToku.

Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta. CNN podsjeća da je i sam Trump u više navrata naglašavao koliko su Kirk i Turning Point USA pridonijeli njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2024. godine. “Charlie je napravio sjajan posao i zahvalan sam mu na svemu,” poručio je Trump, istaknuvši da je upravo Kirk “okrenuo mlade” u korist republikanske opcije, prenosi Večernji list.

Turning Point je uložio značajne resurse u tzv. swing states, a Kirk je zbog svoje karizme i mobilizacijske snage bio redoviti govornik na republikanskim konvencijama. Lani mu je Trump uzvratio velikim govorom na konferenciji Turning Pointa u Arizoni, a njihovo blisko savezništvo potvrđivalo je i Kirkovo sudjelovanje na svečanostima u Bijeloj kući, uključujući prisegu sutkinje Jeanine Pirro.

Njegova religija i obitelj redovito su bili u središtu njegova političkog djelovanja, a upravo ta kombinacija - naglašeni konzervativizam, snažna odanost Trumpu i privlačnost među mladima - činili su ga istodobno figurativno “budućnošću konzervativne Amerike”, ali i vrlo polarizirajućom figurom, prenosi Večernji list.

Teme
Charlie Kirk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ