Tko je bio Charlie Kirk?

Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta.
Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i izvršni direktor organizacije Turning Point USA, ubijen je danas dok je držao govor.
Kirk je najpoznatiji kao osnivač Turning Point USA, neprofitne organizacije koja djeluje na stotinama američkih sveučilišta i srednjih škola, promovirajući konzervativne ideje među mladima. BBC ga opisuje kao jednog od “najvećih konzervativnih influencera u SAD-u danas”, dodajući da bi ga nazvati samo “vatrenim govornikom” bilo podcjenjivanje. Njegova organizacija okupljala je i financijski podupirala mlade aktiviste, a Kirk je izgradio publiku od milijuna pratitelja na društvenim mrežama - više od 5,2 milijuna na X-u i 7,3 milijuna na TikToku.
Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta. CNN podsjeća da je i sam Trump u više navrata naglašavao koliko su Kirk i Turning Point USA pridonijeli njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2024. godine. “Charlie je napravio sjajan posao i zahvalan sam mu na svemu,” poručio je Trump, istaknuvši da je upravo Kirk “okrenuo mlade” u korist republikanske opcije, prenosi Večernji list.
Turning Point je uložio značajne resurse u tzv. swing states, a Kirk je zbog svoje karizme i mobilizacijske snage bio redoviti govornik na republikanskim konvencijama. Lani mu je Trump uzvratio velikim govorom na konferenciji Turning Pointa u Arizoni, a njihovo blisko savezništvo potvrđivalo je i Kirkovo sudjelovanje na svečanostima u Bijeloj kući, uključujući prisegu sutkinje Jeanine Pirro.
Njegova religija i obitelj redovito su bili u središtu njegova političkog djelovanja, a upravo ta kombinacija - naglašeni konzervativizam, snažna odanost Trumpu i privlačnost među mladima - činili su ga istodobno figurativno “budućnošću konzervativne Amerike”, ali i vrlo polarizirajućom figurom, prenosi Večernji list.
