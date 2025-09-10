Tko je bio Charlie Kirk?

Kirk je najpoznatiji kao osnivač Turning Point USA, neprofitne organizacije koja djeluje na stotinama američkih sveučilišta i srednjih škola, promovirajući konzervativne ideje među mladima. BBC ga opisuje kao jednog od “najvećih konzervativnih influencera u SAD-u danas”, dodajući da bi ga nazvati samo “vatrenim govornikom” bilo podcjenjivanje. Njegova organizacija okupljala je i financijski podupirala mlade aktiviste, a Kirk je izgradio publiku od milijuna pratitelja na društvenim mrežama - više od 5,2 milijuna na X-u i 7,3 milijuna na TikToku.