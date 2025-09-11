Odjel za javnu sigurnost u američkoj saveznoj državi Utah vjeruje da je napadač pucao s krova zgrade u blizini dvorišta kampusa gdje je Kirk ubijen.

"Ne možemo dati nikakva dodatna pojašnjenja kako bismo zaštitili integritet naše istrage", priopćeno je.

Videozapis koji je snimio jedan od prisutnih nekoliko trenutaka nakon što je Kirk upucan prikazuje osobu koja se saginje dok trči po krovu Losee Centra, zgrade točno nasuprot mjestu gdje je Kirk sjedio kada je ubijen, prenosi Index.