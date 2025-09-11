ŠOK U AMERICI
Velika potraga za ubojicom Charlieja Kirka, snimljen čovjek u crnom koji trči po krovu
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da osjeća tugu i bijes zbog atentata na desničarskog aktivista Charlieja Kirka. A to je samo jedna od brojnih reakcija na atentat čiji počinitelj još uvijek nije poznat.
Kirk, poznat kao bliski saveznik predsjednika Trumpa, ubijen je tijekom sveučilišnog događaja u Utahu, na kojem je bilo oko 3000 ljudi. Prema navodima vlasti, prenosi CNN, napadač je najvjerojatnije pucao s krova na većoj udaljenosti.
Ured FBI-ja u Salt Lake Cityju i Odjel za javnu sigurnost Utaha potvrdili su da su u vezi s ovim događajem priveli dvije osobe, koje su kasnije puštene. Prema službenim informacijama, nijedna od tih osoba nema veze s pucnjavom.
11 Objava
10:54
prije 3 min.
Na krovu snimljen čovjek u crnom kako trči
Odjel za javnu sigurnost u američkoj saveznoj državi Utah vjeruje da je napadač pucao s krova zgrade u blizini dvorišta kampusa gdje je Kirk ubijen.
"Ne možemo dati nikakva dodatna pojašnjenja kako bismo zaštitili integritet naše istrage", priopćeno je.
Videozapis koji je snimio jedan od prisutnih nekoliko trenutaka nakon što je Kirk upucan prikazuje osobu koja se saginje dok trči po krovu Losee Centra, zgrade točno nasuprot mjestu gdje je Kirk sjedio kada je ubijen, prenosi Index.
09:25
prije 1h
Duga povijest političkog nasilja
Pucnjava u Utahu najnoviji je događaj u dugoj povijesti političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama.
Taj niz seže unatrag do atentata na Johna F. Kennedyja, pa i dalje u prošlost, a uključuje i više navodnih pokušaja atentata na Donalda Trumpa.
Među zapaženijim slučajevima ističu se zavjera za otmicu istaknute demokratkinje Nancy Pelosi i napad na njezina supruga, atentat na predsjednicu Zastupničkog doma Minnesote Melissu Hortman i njezina supruga te pucnjava u kojoj su ranjeni senator savezne države John Hoffman i njegova supruga. U taj niz ubraja se i upad u Kapitol u siječnju 2021., napad u kojem su pogođena dvojica zaposlenika izraelskog veleposlanstva u Washingtonu, kao i plan za otmicu guvernerke Michigana Gretchen Whitmer.
Prema podacima agencije Reuters, između pobune na Kapitolu 6. siječnja 2021. i predsjedničkih izbora 2024. u SAD-u je zabilježeno najmanje 300 slučajeva političkog nasilja. U to ulaze i manje poznati incidenti poput napada na kandidata za gradonačelnika Louisvillea u veljači 2022. ili podmetanja požara u sjedištu Republikanske stranke u saveznoj državi New Mexico u ožujku iste godine.
Političko nasilje nije ograničeno samo na Sjedinjene Države, no dostupnost oružja ondje izaziva zabrinutost zbog toga koliko lako takvi incidenti mogu završiti smrtnim ishodom.
08:51
prije 2h
"Uhićenje ubojice je pitanje vremena"
Bivši agent tajne službe Barry Donadio izjavio je za Sky News da vjeruje kako je samo pitanje vremena kada će ubojica biti uhićen.
"Privatno osiguranje koje je angažirao Charlie Kirk postupilo je ispravno, ali su im resursi ograničeni", objasnio je.
08:10
prije 2h
Trump naredio spuštanje zastava na pola koplja
Američki predsjednik Donald Trump naredio je da se sve američke zastave širom SAD-a spuste na pola koplja nakon ubojstva Charlieja Kirka.
Američki predsjednik odao je počast desničarskom influencera i svom odanom savezniku.
Zastave će ostati spuštene do nedjelje navečer.
08:07
prije 2h
Američki političari traže pojačanu zaštitu
Predsjednik američkog Zastupničkog doma Mike Johnson izjavio je za CNN da postoji “poplava” zahtjeva zastupnika za pojačanim mjerama sigurnosti nakon ubojstva Charlieja Kirka.
"Mislim da su mnogi od njih, naravno, nervozni. Oni su javne osobe. Izloženi su stalno, posvuda. Imamo odlične sigurnosne mjere za članove Kongresa, ali mnogi žele još više", kazao je Johnson pa dodao:
"Moramo poduzeti ozbiljne mjere u ozbiljnim vremenima."
Ponovio je i riječi svojih kolega o važnosti jezika i međusobnog poštovanja.
"Na kraju dana, poziv je na to da ponovno prepoznamo kako smo svi mi Amerikanci. Jesmo. Trebali bismo jedni druge gledati kao kolege, građane i sunarodnjake, a ne kao neprijatelje. To nije ono što je Charlie Kirk predstavljao. On je istinski volio debatu jer je iskreno volio ljude. Moramo razmišljati promišljeno o jeziku koji koristimo, o tome što govorimo i kako se odnosimo jedni prema drugima. Ovo bi mogao biti važan trenutak… Osjećam da se nešto promijenilo."
07:59
prije 2h
Što se trenutno zna?
Charlie Kirk, konzervativni politički aktivist i suosnivač organizacije Turning Point USA, ubijen je na događaju održanom na Sveučilištu Utah Valley.
Prema podacima Odjela za javnu sigurnost Utaha, riječ je o “ciljanom napadu”, a napadač je ispalio jedan hitac s obližnjeg krova. U istragu je uključen i FBI, dok potraga za počiniteljem i dalje traje, prenosi CNN.
Dvije osobe koje su u početku bile privedene kao mogući osumnjičenici puštene su nakon ispitivanja jer se pokazalo da nisu povezane s pucnjavom. Smrt Charlieja Kirka izazvala je val osuda s obje strane političkog spektra. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je njegovu smrt “mračnim danom za Ameriku” i optužio “radikalnu ljevicu” za poticanje političkog nasilja.
Kirk je u posljednjem desetljeću postao jedno od prepoznatljivih lica populističkog konzervativizma u doba društvenih mreža. Trump mu je više puta pripisao zasluge za mobilizaciju i angažman mladih birača koji su dali snažnu podršku republikanskoj stranci.
07:48
prije 3h
Bdijenja diljem SAD-a
Diljem Sjedinjenih Američkih Država održavaju se bdijenja u čast konzervativnog aktivista i suosnivača Turning Point USA, Charlieja Kirka, koji je ubijen dok je govorio na Sveučilištu Utah Valley.
07:45
prije 3h
"Bio je to običan dan na kampusu"
Skyler Baird, jedan od tisuća ljudi koji su došli poslušati govor Charlieja Kirka na Sveučilištu Utah Valley, opisao je trenutak kada je aktivist upucan.
"Bio sam možda četiri-pet metara od njega i začuo sam prasak", rekao je za KUTV.
Baird je istaknuo da je u blizini Kirka bilo osiguranja, ali da je prostor događaja djelovao vrlo otvoreno.
"Bio je dobro zaštićen od mogućnosti da mu netko priđe ili pokuša fizički nasrnuti na njega, ali što se tiče sigurnosti šireg prostora, to je bio samo običan dan na kampusu."
Nazvavši pucnjavu tragedijom, Baird je rekao da je Kirk na sveučilište došao pokušati otvoriti razgovor s obje strane političkog spektra.
07:40
prije 3h
FBI traži pomoć građana
FBI, koji surađuje s lokalnim i državnim vlastima u Utahu na istrazi smrtonosne pucnjave u kojoj je ubijen Charlie Kirk, poziva sve koji imaju bilo kakve informacije, fotografije ili videozapise povezane s incidentom da ih podijele putem internetskog obrasca, priopćila je agencija na platformi X.
07:34
prije 3h
MSNBC otpustio političkog analitičara zbog komentara o atentatu
MSNBC se ispričao i otpustio političkog analitičar Matthewa Dowda zbog komentara koje je dao nedugo nakon atentata na Charlieja Kirka, konzervativnog aktivista i suosnivača organizacije Turning Point USA (TPUSA).
Više OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare