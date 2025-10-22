U četvrtak samit EU-a o obrani, Ukrajini, gospodarstvu, zaštiti klime

Očekuje se da će na samitu biti postignut dogovor o 19. paketu sankcija protiv Rusije, koji uključuje niz energetskih i financijskih mjera, uključujući zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina od 1. siječnja 2027., godinu dana ranije nego što je prvotno bilo predviđeno. Za usvajanje paketa sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih država članica, a zasad nedostaje pristanak Slovačke. Bratislava nema primjedbi oko samog sadržaja 19. paketa sankcija, nego traži da se EU posveti rješavanju krize u automobilskoj industriji i visokim cijenama energije, koje europsko gospodarstvo čine nekonkurentnim.