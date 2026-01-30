U Finskoj otkrivena radioaktivnost u zraku, ne zna se izvor

U Finskoj su u uzorcima zraka zabilježene male količine radioaktivnih tvari, no nadležne službe ističu da ne postoji nikakva opasnost za javno zdravlje ni okoliš. Prema podacima finske agencije za nuklearnu sigurnost, izvor zračenja zasad nije utvrđen.
U uzorcima zraka u Finskoj otkrivene su male količine radioaktivnih tvari, no nema opasnosti za javno zdravlje, priopćila je finska agencija za nuklearnu sigurnost, piše Reuters.
Izvor zračenja nije utvrđen
"Koncentracije su bile vrlo niske i nisu predstavljale rizik za ljude ili okoliš", navela je u priopćenju Uprava za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (STUK).
Iz STUK-a su istaknuli da radioaktivne tvari ne potječu iz finskih nuklearnih elektrana, no nisu naveli objašnjenje za njihovo otkrivanje. "U mnogim slučajevima izvor radioaktivnih tvari ne može se identificirati", dodali su.
Finska, Švedska, Rusija i šira regija imaju niz nuklearnih reaktora.
