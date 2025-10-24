Oglas

STRAŠNA NESREĆA

U padu helikoptera poginuli sin, snaha i unuci američkog političara

24. lis. 2025. 07:29
pad-helikoptera
YouTube screenshot

Četiri člana obitelji kandidata za guvernera Illinoisa Darrena Baileyja poginula su u padu helikoptera. Baileyjev sin Zachary, njegova supruga Kelsey i dvoje njihove djece poginuli su u srijedu u nesreći u Ekalaki u Montani.

Par je imao i treće dijete, 10-godišnjeg dječaka koji nije bio u letjelici u trenutku nesreće.

"Bailey i njegova supruga Cindy slomljeni su zbog ovog nezamislivog gubitka i mole za privatnost dok tuguju i uza svoje voljene su u ovom teškom trenutku", priopćeno je, piše BBC.

Bailey, uzgajivač žitarica, kandidira se za guvernera Illinoisa kao republikanac, a izbori će se održati sljedeće godine.

Prethodno se kandidirao za guvernera 2022. godine, izgubivši od demokrata JB Pritzkera u utrci koja je privukla pozornost zbog desetaka milijuna dolara donacija i potrošnje s obje strane. Bailey se pojavio na predizbornom skupu s Donaldom Trumpom u lipnju te godine i dobio njegovu podršku, prenosi Dnevnik.hr.

Njegova kampanja za Zastupnički dom SAD-a 2024. godine također je bila neuspješna. Bailey je prethodno bio član oba doma zakonodavnog tijela savezne države Illinois, predstavljajući dijelove južnog Illinoisa.

Teme
Darren Bailey Illinois nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
