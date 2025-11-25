Oglas

Užasna noć

U snažnom ruskom napadu na Kijev poginulo šestero, ranjeno 13 ljudi

Hina
25. stu. 2025. 11:23
An explosion of a Russian drone in the sky over the city during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 25, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich

Rusija je u utorak zasula ukrajinski glavni grad Kijev dronovima i projektilima, pri čemu je poginulo šestero ljudi, a 13 ranjeno te je poremećen elektrodistributivni i toplinski sustav, rekli su dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage lansirale više od 460 dronova i 22 projektila.

To je bio drugi veliki ruski napad na Kijev ovog mjeseca.

"Primarni ciljevi bili su energetski sektor i sve što održava normalan život", rekao je Zelenski u objavi na aplikaciji Telegram.

Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 22 projektila i 464 drona, priopćile su zračne snage.

Zelenski je rekao da su četiri ruska drona doletjela u ukrajinske susjede Moldaviju i članicu NATO-a Rumunjsku.

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da su ruski napadi poremetili opskrbu električnom energijom za više od 102. 000 ljudi u pet ukrajinskih regija.

Ukrajinska vojska objavila je da je pogodila rusku rafineriju nafte u Krasnodarskom kraju i naftni terminal u luci Novorosijsk, priopćeno je u utorak.

Vojska je na Telegramu objavila da su pogođeni uređaji za utovar i istovar nafte na tankere.

Također je navedeno da je ruski izviđački zrakoplov A-60 pogođen tijekom napada na vojnu tvornicu Beriev.

Ruski dužnosnici objavili su da su tri osobe poginule, a najmanje 16 je ozlijeđeno u velikom ukrajinskom napadu dronovima na južnu Rusiju, pri čemu su oštećene stambene zgrade u crnomorskoj luci Novorosijsku te gradovima Rostovu na Donu i Krasnodaru, rekli su ruski dužnosnici.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći iznad ruskih regija oboreno 249 ukrajinskih dronova, uključujući 116 iznad Crnog mora i 92 iznad južnih regija Krasnodara i Rostova.

Teme
Kijev Rat u Ukrajini Rusija

