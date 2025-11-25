U snažnom ruskom napadu na Kijev poginulo šestero, ranjeno 13 ljudi

Ruski dužnosnici objavili su da su tri osobe poginule, a najmanje 16 je ozlijeđeno u velikom ukrajinskom napadu dronovima na južnu Rusiju, pri čemu su oštećene stambene zgrade u crnomorskoj luci Novorosijsku te gradovima Rostovu na Donu i Krasnodaru, rekli su ruski dužnosnici.