U snažnom ruskom napadu na Kijev poginulo šestero, ranjeno 13 ljudi

Rusija je u utorak zasula ukrajinski glavni grad Kijev dronovima i projektilima, pri čemu je poginulo šestero ljudi, a 13 ranjeno te je poremećen elektrodistributivni i toplinski sustav, rekli su dužnosnici.
Oglas
Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage lansirale više od 460 dronova i 22 projektila.
To je bio drugi veliki ruski napad na Kijev ovog mjeseca.
"Primarni ciljevi bili su energetski sektor i sve što održava normalan život", rekao je Zelenski u objavi na aplikaciji Telegram.
Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 22 projektila i 464 drona, priopćile su zračne snage.
Zelenski je rekao da su četiri ruska drona doletjela u ukrajinske susjede Moldaviju i članicu NATO-a Rumunjsku.
Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da su ruski napadi poremetili opskrbu električnom energijom za više od 102. 000 ljudi u pet ukrajinskih regija.
Ukrajinska vojska objavila je da je pogodila rusku rafineriju nafte u Krasnodarskom kraju i naftni terminal u luci Novorosijsk, priopćeno je u utorak.
Vojska je na Telegramu objavila da su pogođeni uređaji za utovar i istovar nafte na tankere.
Također je navedeno da je ruski izviđački zrakoplov A-60 pogođen tijekom napada na vojnu tvornicu Beriev.
Ruski dužnosnici objavili su da su tri osobe poginule, a najmanje 16 je ozlijeđeno u velikom ukrajinskom napadu dronovima na južnu Rusiju, pri čemu su oštećene stambene zgrade u crnomorskoj luci Novorosijsku te gradovima Rostovu na Donu i Krasnodaru, rekli su ruski dužnosnici.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći iznad ruskih regija oboreno 249 ukrajinskih dronova, uključujući 116 iznad Crnog mora i 92 iznad južnih regija Krasnodara i Rostova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas