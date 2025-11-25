Profesor navodi da izgleda za završetak rata nema: "Izgleda da će Rusija pristati na ovaj plan isto nema dok se nešto ne promijeni u Rusiji. Teško je živjeti u ovim uvjetima, udarima preko noći, redukcije struje. Pakao je u gradovima koji su bliži granici - Harkivu. Izuzetno je teško i ljudi su umorni. Za sada nema izgleda za mir i prestanak toga, ali i druge opcije ne dolaze u obzir. S time se ne može usporediti Hrvatska u Domovinskom ratu, to je drugačija situacija. U takvim su uvjetima koje moramo preživjeti i izboriti to što moramo imati."