Analiza iz Ukrajine
Kamenjecki iz Kijeva o noćašnjem razaranju grada: "Ovakvi udari pokazuju rusku želju za mir"
Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o novim ruskim napadima na glavni grad Ukrajine.
Rusija je sinoć pokrenula žestoki napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći dronove Shahed i balističke projektile Kinžal.
"Udari pokazuju rusku želju za mir"
Maksim Kamenjecki za N1 otkrio je kakvo je stanje u Kijevu: "Danas se ne može reći dobro jutro jer ovakvi udari pokazuju rusku želju za mir. Stanje je kao što je i najavljeno, predsjednik Volodimir Zelenski je sinoć rekao da moramo biti spremni i da će biti takvih udara, ovakva politika se nastavlja.
Radi se o razmjeni udara, i naša strana udara po ruskim obrambenim mogućnostima. Ruska strana cilja na energetsku infrastrukturu koja osigurava miran život. U mom dijelu Kijeva i drugim dijelovima nema struje. Rusi pokušavaju izmisliti novu taktiku za udare, uvijek se događaju preko noći i zato ponekad ima dosta žrtava jer ljudi misle da su na sigurnom, a njihovu zgradu pogodi raketa. Te udare po noći razvlače na nekoliko valova, a na svakom valu podešavaju lansiranje dronova i raketa tako da dronovi i rakete koji su sporiji dolaze odjednom. To otežava rad protuzračne obrane i stvara ogromne probleme te ima psihološki utjecaj na ljude."
"Ovo može postati i rat drugih zemalja"
Među ozlijeđenima u napadu su i djeca, a rumunjsko ministarstvo obrane potvrdilo je da su dva ruska drona prošla kroz rumunjski zračni prostor. Kamenjecki navodi da postoji nekoliko razloga za to: "Preko rumunjskog teritorija mogu zaobići nekoliko zaštićenih regija, a s druge strane pokazuje da je zid dronova nemoguće sagraditi. Žele vidjeti reakcije. To je vezano i uz susjedne zemlje iako čelnici susjednih zemalja govore da to nije njihov rat, ali može biti njihov zbog ponašanja Rusije."
Najveći problem mirovnog plana za Ukrajinu
Profesor je komentirao i mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini: "Što se tiče prve verzije ruskog plana koji je bio malo modificiran od strane Amerikanaca, on nije bio prihvatljiv za ukrajinsku stranu. Prvo obraćanje Zelenskog je bilo zanimljivo, svi su mislili što je Zelenski htio reći tom porukom. Dorađivanje tog plana s ukrajinske strane, europske i američke uklonilo je neke točke koje su bitne za ukrajinsku stranu. Najveći problem je sačuvati suverenitet Ukrajine u svim oblacima. Najaviti da Ukrajina nikada neće predati svoj teritoriji i da nikada neće priznati aneksiju, agresiju i rezultate teritorija koje kontrolira Rusija.
Plan koji je sada na stolu najvjerojatnije neće biti prihvaćen od strane Rusije. Oni imaju dvije strane ploče, u slučaju mirovnog plana koji je spreman i oslanja se na njihov prijedlog, a oni kažu da rat neće stati jer nisu ostvarili svoje ciljeve. Kada dođe do zastoja u mirovnim pregovorima pokrenu priču da su otvoreni za diplomaciju. Najvjerojatnije će se tako i sada dogoditi. Udar danas je pokazao da Rusija neće stati sa svojom agresijom i udarima."
Što ako Ukrajina pristane na američki modificirani mirovni plan, ali Rusija ne pristane? Hoće li se Rusi naći pod američkim pritiskom?
"Najvjerojatnije ne i rat će se nastaviti. Prošli tjedan je ruska krstareća raketa pogodila je grad gdje su poginule 34 osobe. Ta raketa je proizvedena početkom listopada ove godine, sustav upravljanje uključivao je dijelove iz SAD-a, Tajvana, Nizozemske i Švicarske. To je sve što se treba znati o sankcijama i ruskim udarima dalekometnim oružjem po našem teritoriju", odgovorio je Kamenjecki.
Pakao u gradovima prema granici
Profesor navodi da izgleda za završetak rata nema: "Izgleda da će Rusija pristati na ovaj plan isto nema dok se nešto ne promijeni u Rusiji. Teško je živjeti u ovim uvjetima, udarima preko noći, redukcije struje. Pakao je u gradovima koji su bliži granici - Harkivu. Izuzetno je teško i ljudi su umorni. Za sada nema izgleda za mir i prestanak toga, ali i druge opcije ne dolaze u obzir. S time se ne može usporediti Hrvatska u Domovinskom ratu, to je drugačija situacija. U takvim su uvjetima koje moramo preživjeti i izboriti to što moramo imati."
Može li Ukrajina izdržati zimu?
"Nemam takvih podataka, ali to je izuzetno komplicirano. Rusi gađaju prema konzultacijama ljudi iz energetike. Znaju što i gdje pogoditi da imaju učinke takvih udara. Za razliku od kraja 2022. godine Ukrajina je našla neka rješenja. Nakon ovog udara danas po Kijevu ne znam hoće li biti povećano vrijeme redukcije. To je izuzetno teška situacija koju Rusija radi u konzultacijama s energetičarima", rekao je Kamenjecki.
