tragedija u sudanu

U strašnom odronu zemlje više od 1000 mrtvih: "Sela su sravnjena sa zemljom"

N1 Info , Hina
02. ruj. 2025. 07:46
odron u sudanu
Klizište u sudanskoj regiji Darfur zakopalo je cijelo selo, prema lokalnoj pobunjeničkoj skupini koja procjenjuje da je poginulo preko 1000 osoba, pri čemu je samo jedna preživjela, javlja u utorak njemačka agencija dpa.

"Prvotne informacije upućuju na smrt svih stanovnika sela, za koje se procjenjuje da broje više od tisuću pojedinaca, sa samo jednim preživjelim", kazao je Sudanski oslobodilački pokret/vojska (SLM/A).

Tvrdnje nije bilo moguće nezavisno provjeriti.

Skupina godinama upravlja udaljenim područjem u planinskom lancu Mara na zapadu Sudana.

Sudansko ministarstvo zdravstva nije odmah komentiralo izvješće.

Klizište se navodno zbilo u nedjelju u selu Tarasin.

SLM/A je objavio fotografije koje prikazuju blato i krhotine koje prekrivaju šumovitu padinu zajedno s ljudima i blatnjavim predmetima poput deka.

Skupina je pozvala Ujedinjene narode te regionalne i međunarodne organizacije da pomognu u potrazi za žrtvama.

Od 2023. u Sudanu traje građanski rat između vojske i paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF), koje sada upravljaju većinom Darfura.

Druge pobunjeničke skupine, uključujući SLM/A su i dalje aktivne u regiji.

Teme
odron sudan

