Oglas

oglasio se veleposlanik

U Švicarskoj ozlijeđene tri osobe iz Srbije, jedna osoba nestala

author
Hina
|
02. sij. 2026. 22:18
Crans Montana
MAXIME SCHMID / AFP

Troje državljana Srbije ozlijeđeno je, a jedan se vodi kao nestao u požaru tijekom dočeka Nove godine u švicarskom skijalištu u Crans-Montani, izjavio je u petak navečer Radio-televiziji Srbije (RTS) veleposlanik u Švicarskoj Ivan Trifunović.

Oglas

"Mi smo identificirali četiri imena od kojih smo u kontaktu s dvije obitelji, pri čemu su troje od ta četiri imena identificirani kao ozlijeđeni, a jedna osoba se vodi kao nestala. Međutim, naravno, ne znamo je li ta osoba možda negdje smještena, ozlijeđena ili je možda, nažalost, preminula", rekao je Trifunović.

On je naglasio i da dužnosnici veleposlanstva još nisu utvrdili je li riječ o istim osobama koje su švicarske vlasti ranije danas navele kao ozlijeđene državljane Srbije i da je u tijeku utvrđivanje svih okolnosti.

"Morat ćemo sačekati dan-dva, dok se situacija ne raščisti", naglasio je veleposlanik.

Švicarska policija priopćila je ranije danas da je službeno identificirano 113 od 119 ozlijeđenih, te da postupak službene identifikacije preostalih šest osoba još traje.

Među identificiranima je 71 švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 talijanskih, četiri srpska, jedan iz BiH, jedan Belgijac, jedan državljanin Luksemburga, te po jedan poljski i portugalski državljanin.

Veleposlanstvo Srbije u Bernu  poduzelo je sve mjere čim se doznalo za tragediju i stupilo u kontakt sa švicarskim vlastima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Crans-Montana crans montana požar švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ