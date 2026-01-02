No podsjetio je Pecnik i na podršku Crkve desnici. Najuži vrh Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj ponaša se danas „ekstremnije nego u doba Franje Tuđmana, dok sad mogu i prednjačiti u odnosu na Plenkovića“, kao što je taj analitičar rekao za DW prije nekoliko tjedana. S druge strane, politički komentator Žarko Puhovski u crkvenoj poziciji vidi svojevrsni – gubitak pozicije. On tvrdi da se Thompsona prikazuje kao „evanđelista koji prenosi poruku“, dok Crkva to podržava, ali „blaženo nesposobna“ da shvati da je on ustvari „preuzeo njenu funkciju". Tako je i ovih dana, dok Thompson sa bine poziva na rušenje zagrebačkog gradonačelnika. U takvoj upornoj nesposobnosti Puhovski vidi jedno od uporišta mogućnosti nastavljanja sličnog procesa i dogodine.