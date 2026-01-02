Imenovana prva žrtva požara u švicarskom baru

Talijan Emanuele Galeppini, 16-godišnji međunarodni igrač golfa koji je živio u Dubaiju, imenovan je u petak kao prva od nekoliko mogućih žrtava iz Italije nakon požara u baru na švicarskom skijalištu Crans-Montani tijekom dočeka Nove godine.
"Talijanski golf savez žali zbog smrti Emanuelea Galeppinija, mladog sportaša koji je u sebi nosio strast i istinske vrijednosti", priopćio je savez, a prenosi Reuters.
No, tu informaciju još uvijek nije službeno potvrdilo talijansko ministarstvo vanjskih poslova, kako ni švicarske vlasti.
One su rekle da je u požaru poginulo oko 40 ljudi, a više od 110 je ozlijeđeno. Vlasti su upozorile da će identifikacija žrtava ili utvrđivanje konačnog broja poginulih potrajati jer su mnoga tijela teško opečena.
Galeppini je bio u Crans-Montani sa svojom obitelji. Talijanski mediji izvijestili su da je otišao u bar Constellation s dvojicom prijatelja, koji su uspjeli pobjeći iz požara i prevezeni su u obližnje bolnice.
Tragedija tema svih razgovora
Istraga i identifikacija žrtava nastavljene su u petak, kada se na ulicama mjesta moglo ipak vidjeti ponekoga u skijaškom odijelu kako se sprema na padine.
No, u nekoliko kafića otvorenih rano ujutro, tragedija je bila tema svakog razgovora, a na društvenim mrežama množe se apeli za pomoć u pronalasku nestalih.
Požar je izbio u četvrtak oko 1,30 ujutro u baru Constellation u Crans-Montani, popularnom mjestu za turiste, uključujući mnoge mlade ljude koji su slavili Novu godinu, prema kantonalnim vlastima.
Broj ljudi prisutnih u baru na dva kata, koji prema web stranici ima kapacitet od najmanje 300 osoba, još uvijek nije poznat.
"Pokušali smo kontaktirati naše prijatelje. Snimili smo puno fotografija. Objavili smo na Instagramu, Facebooku, svim mogućim društvenim mrežama kako bismo ih pokušali pronaći", rekla je zabrinuto 17-godišnja Eléonore. "Ali nema ničega. Nema odgovora. Zvali smo roditelje. Ništa. Čak ni roditelji ne znaju", dodala je.
U ulici nasuprot bara ljudi polažu cvijeće.
Nekoliko izvještaja koje su objavili različiti mediji slaže se oko mogućeg uzroka požara. Prema njima, prskalice pričvršćene na boce koje je netko držao u zraku izazvale su požar. Isti očevici precizirali su da se radilo o uobičajenoj "predstavi" u objektu.
Svjedoci su opisali strašne scene: ljudi su pokušavali razbiti prozore bara kako bi pobjegli, dok su drugi, prekriveni opeklinama, jurili na ulicu.
Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje početak požara na stropu, a mladić pokušava ugasiti plamen velikom bijelom krpom. U blizini, drugi mladi ljudi snimaju scenu, ali nastavljaju plesati. Na drugim videozapisima mogu se vidjeti mladi ljudi kako očajnički pokušavaju napustiti bar.
Mnogo stranaca među žrtvama
Vlasti vjeruju da je među žrtvama mnogo stranaca, ali još nisu službeno objavile nikakve informacije o njihovom identitetu. Ozlijeđeni su prebačeni u razne bolnice, uključujući one u Lausannei, Ženevi i Zürichu, pa čak i u susjednu Francusku i Italiju.
Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman rekao je u četvrtak da su MVEP i veleposlanstvo u Švicarskoj "u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo ima li hrvatskih državljana među žrtvama" i da će javnost biti obaviještena čim "provjerene informacije budu dostupne".
Među ozlijeđenima je devet francuskih državljana, a osam drugih još nije pronađeno, prema francuskom Ministarstvu vanjskih poslova.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji u petak putuje u Crans-Montanu, izvijestio je da je "petnaest Talijana" ozlijeđeno i da se isti broj još uvijek vodi kao nestao.
Makedonske vlasti objavile su u petak da se jedna osoba s makedonskim državljanstvom vodi kao nestala.
U Crans-Montani je u kongresnom centru osnovan krizni centar za prijem i pomoć obiteljima.
Izvori su u četvrtak rekli za AFP da su vlasnici bara bili francuski državljani: par podrijetlom s Korzike. Navodno su neozlijeđeni, prema riječima rođaka, ali su i dalje nedostupni.
