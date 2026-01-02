Oglas

TRAGEDIJA NA SKIJALIŠTU

Lokalna tužiteljica: Požar u Crans-Montani izazvale prskalice na bocama šampanjca

Hina
02. sij. 2026. 16:47
Crans Montana
MAXIME SCHMID / AFP

Prvi rezultati istrage upućuju na to da je požar, koji je u novogodišnjoj noći progutao bar u švicarskom skijalištu, izbio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropu, izjavila je u petak lokalna tužiteljica.

"Sve upućuje na to da je požar krenuo od upaljenih svijeća ili prskalica koje su bile pričvršćene na boce šampanjca. Previše su ih približili stropu. Od tuda je krenula brza, vrlo brza i široka vatrena stihija", rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare.

Policijski zapovjednik Frédéric Gisler potvrdio je da je službeno identificirano 113 od 119 ozlijeđenih. Postupak službene identifikacije preostalih šest osoba još uvijek traje.

Rekao je da su među identificiranima 71 švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 talijanskih, četiri srpska, jedan Bosanac, jedan Belgijac, jedan državljanin Luksemburga, jedan poljski te jedan portugalski državljanin.

Predsjednik kantonalne vlade Mathias Reynard rekao je da se broj smrtno stradalih u požaru i dalje procjenjuje na 40.

Načelnik švicarske pravosudne policije Pierre-Antoine Lengen ističe da se nastavlja službena identifikacija poginulih, što je u ovom trenutku "apsolutni prioritet".

"Pogreške se ne smiju dopustiti. Moramo obiteljima vratiti ispravne posmrtne ostatke", rekao je.

Prva identificirana žrtva je Talijan Emanuele ‌Galeppini, 16-godišnji međunarodni igrač golfa koji je živio u Dubaiju.

Vlasti su upozorile da će identifikacija žrtava ili utvrđivanje konačnog broja poginulih potrajati jer su mnoga tijela teško opečena.

Požar je izbio u četvrtak oko 1,30 ujutro u baru Constellation u Crans-Montani, popularnom mjestu za turiste, uključujući mnoge mlade ljude koji su slavili Novu godinu, prema kantonalnim vlastima.

Broj ljudi prisutnih u baru na dva kata, koji prema web stranici ima kapacitet od najmanje 300 osoba, još uvijek nije poznat.

Ozlijeđeni su prebačeni u razne bolnice, uključujući one u Lausannei, Ženevi i Zürichu, pa čak i u susjednu Francusku i Italiju.

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman rekao je u četvrtak da su MVEP i veleposlanstvo u Švicarskoj "u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo ima li hrvatskih državljana među žrtvama" i da će javnost biti obaviještena čim "provjerene informacije budu dostupne".

Crans-Montana crans montana švicarska

