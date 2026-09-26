Ubojstva u Južnoj Africi: U dva mjeseca deset žena pronađeno mrtvo

Max Fleischmann/Unsplash

Južnoafrička policija u subotu je pronašla još jedno tijelo u Ekurhuleniju, istočno od Johannesburga, što znači da je broj žena ubijenih u tom mjestu u posljednja dva mjeseca porastao na deset.

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Dok policija još uvijek istražuje jesu li ubojstva povezana, ovo sumorno otkriće potiče sve veću zabrinutost zbog nasilja nad ženama u zemlji koju već dugo muči teški kriminal. Ovaj je put tijelo pronađeno u mjestu Tembisi, priopćila je policija, ne objavivši pojedinosti.

"U ovoj fazi možemo samo potvrditi da je tijelo otkriveno. Pokrivamo mjesto zločina, a sve interventne službe trenutačno su na licu mjesta", rekla je glasnogovornica policije Brenda Muridili.

Lokalna televizijska postaja eNCA izvijestila je da je djelomično odjeveno tijelo pronađeno na groblju.

Kada je posrijedi devet preostalih žrtava, riječ je većinom o ženama u dobi između 20 i 30 godina. Neke od njih pronađene su gole i sa znacima seksualnog napada.

Prva žrtva, 37-godišnjakinja, pronađena je 15. srpnja gola i vezana plastičnim vezicama.

Rodno uvjetovano nasilje ograničeno je na točno određeno i usko zemljopisno područje u Južnoj Africi unatoč dugogodišnjim obećanjima vlade da će se pozabaviti tim problemom i premda je ta vrsta nasilja proglašena nacionalnom katastrofom.

U ovoj zemlji sa 62 milijuna stanovnika evidentirana je jedna od najviših stopa ubojstava u svijetu - dnevno ih se u prosjeku počini više od 60.