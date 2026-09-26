Istrijani protiv otpada na Kaštijunu: "Jedino što imamo je smrad"

"Gdje je Plan gospodarenja otpadom Istre. Neki gradovi u Istri nisu ni uveli sustav odvajanja biootpada, a to je trebalo biti odavno uvedeno. Gdje su inspekcije i državni inspektorat? Sada kad smo doznali rezultate mjerenja u Gospiću, pitamo se tko zna šta je nama u podzemnim vodama i zato tražimo dodatna mjerenja", poručila je Burba.