građani prosvjedovali
Istrijani protiv otpada na Kaštijunu: "Jedino što imamo je smrad"
Oko 200 građana okupilo se u subotu na prosvjedu pod nazivom "Idi ća!" ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun na kojem su zatražili zatvaranje centra i uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.
Građanska inicijativa "Čist zrak, duga ljubav" i Zelena Istra istaknuli su da prosvjedom još jednom žele upozoriti na probleme koje već osam godina povezuju s radom Kaštijuna, a posebice na neugodne mirise koji stanovnicima u blizini otežavaju svakodnevni život.
Zatražili su odgovornost gradova i općina, Istarske županije te nadležnog ministarstva za funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom. Među njihovim zahtjevima su zatvaranje Kaštijuna i izgradnja novog sustava s dva centra za gospodarenje otpadom, odvojeno prikupljanje i obrada biootpada, neovisno ispitivanje tla i vode u blizini otpada te dodatno praćenje kvalitete zraka i neugodnih mirisa.
"Mislim da je krajnje vrijeme da vlasti u Istri ozbiljno shvate ogroman problem zagađenja zraka zbog rada Kaštijuna. Dvije trećine otpada koji dolazi na Kaštijun stiže iz ostatka Istre, dakle ne iz Pule i Medulina, a jedan od osnovnih postulata gospodarenja otpadom je obraditi otpad u blizini njegova nastajanja", naglasio je Bojan Blagonić iz GI "Čist zrak, duga ljubav".
Naglasio je i da je, uz zagađenje zraka koje je po njemu neupitno, Kaštijun odnosno djelatnost kojom se taj centar bavi u potpunoj suprotnosti s djelatnostima koje su primarne u mjestima krajnjeg juga Istre, prvenstveno turističkim.
Predsjednica Zelene Istre Irena Burba poručila je da je dovoljno bilo osam godina čekanja te da Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun nije, nažalost, izolirani slučaj nego posljedica načina na koji se u Hrvatskoj, a posebice u Istri, godinama vodi politika gospodarenja otpadom.
Lorencin: Kaštijun je dokazao da ne radi, naša pluća i dostojanstvo nisu na prodaju
"Ne tražimo još jedno obećanje, tražimo sustav, infrastrukturu odnosno rokove i odgovornost. Zato kažemo 'dosta Kaštijunu'. Žalosno je da u Istri ne postoji izgrađen sustav koji bi preuzeo biootpad, nema funkcionalnu regionalnu sortirnicu odnosno nema ništa što bi prethodilo takvom centru. Jedino što imamo je smrad", kazala je Burba,
Upitala je i kako je moguće da politika u proteklih osam godina - nakon što je od Radne grupe za civilni nadzor i samih građana saznala što nedostaje i u čemu je problem - nije poduzela ništa.
"Gdje je Plan gospodarenja otpadom Istre. Neki gradovi u Istri nisu ni uveli sustav odvajanja biootpada, a to je trebalo biti odavno uvedeno. Gdje su inspekcije i državni inspektorat? Sada kad smo doznali rezultate mjerenja u Gospiću, pitamo se tko zna šta je nama u podzemnim vodama i zato tražimo dodatna mjerenja", poručila je Burba.
Član udruge "Čist zrak, duga ljubav" Ivo Lorencin naglasio je da osam godina slušaj prazna obećanja.
"Osam godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko Županije do Ministarstva. Osam godina udišemo nesnosan smrad i zatvaramo prozore dok nadležni zatvaraju oči. Dosta je! Kaštijun je dokazao da ne radi. Sustav je doživio kolaps na svim razinama, a naša pluća, zdravlje i dostojanstvo više nisu na prodaju", poručio je.
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