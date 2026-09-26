Trump razmatra zabranu izvoza dizela, Europa strahuje: "Cijene će biti vrlo, vrlo visoke"

Europska komisija poručila je da sa zabrinutošću prati najave iz Washingtona. Glasnogovornik Komisije Olof Gill upozorio je da bi poremećaj u trgovini mogao negativno utjecati i na Europu i na SAD te poručio da bi bliski partneri trebali razgovarati prije donošenja odluka koje utječu na zajedničko tržište, prenosi Dnevnik.hr.