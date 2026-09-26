istraživanje se provodi
Božinović o migrantima koji su se utopili u Kupi: "Većina stradalih bili su Afganistanci"
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu kako je većina migranata, koji su u petak stradali u rijeci Kupi, bili državljani Afganistana te kako je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske.
Petero migranata utopilo se u petak u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi, a petoricu ih je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac iz Delnica.
"Ono što vam u ovom trenutku mogu reći: kriminalističko istraživanje se provodi. Nažalost, to nije usamljen slučaj", rekao je Božinović na Političkoj akademiji Zaklade hrvatskog državnog zavjeta.
Naveo je da je ove godine 30 migranata izgubilo život pokušavajući nezakonito prijeći preko teritorija Hrvatske, od kojih se 16 utopilo. U slučaju tragedije na Kupi, dodao je, prema informacijama kojima raspolaže, većina stradalih bili su državljani Afganistana.
"Ono što mogu reći, je da se policija u svim tim situacijama maksimalno angažira. Tako je bilo i sinoć u spašavanju života migranata“, kazao je Božinović, te dodao da je ove godine intervencijama hrvatskih policajaca spašeno oko 75 migranata.
Skupina od dvadesetak migranata pokušala je u petak prijeći rijeku Kupu. Petero ih se utopilo, petero ih je spašeno, a 14 ih je prešlo na područje Slovenije. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.
Božinović je rekao i da je pitanje nezakonitih migracija povezano s djelovanjem krijumčarskih struktura.
"Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture", rekao je ministar.
Ocijenio je da je u europskoj politici potrebno dodatno uključiti države zapadnog Balkana koje se nalaze na migracijskoj ruti kako bi se spriječili nezakoniti ulasci i, prije svega, ljudske tragedije.
O slučaju Tomislava Horvatinčića
Komentirajući slučaj Tomislava Horvatinčića, koji je unatoč sudskoj zabrani više puta snimljen kako upravlja vozilom, kazao je da je riječ o pitanju poštivanja presude te kako zabrana upravljanja nije jednaka oduzimanju vozačke dozvole.
"Mislim da je policija po prvom saznanju odmah reagirala, uhitila je gospodina i predala ga pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Dakle, to je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke", rekao je Božinović.
Upitan kako je moguće da je Horvatinčić imao vozačku dozvolu unatoč sudskoj zabrani te da je više puta zabilježen za upravljačem, Božinović je objasnio da zabrana upravljanja motornim vozilom predstavlja zasebnu sudsku mjeru.
"Kad govorimo o mjerama koje donosi sud, zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27.000 takvih mjera, i to nije povezano s oduzimanjem vozačke dozvole. Prošle godine ih je bilo 41.000", rekao je.
"Dakle, ti ljudi imaju dozvole. A ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude, i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom", dodao je ministar.
Božinović je istaknuo i kako bi, prema njegovim saznanjima, zabrana upravljanja motornim vozilom u Horvatinčićevu slučaju trebala trajati do sredine rujna 2028. godine.
O SDP-ovoj inicijativi za opoziv premijera i Vlade
Ministar je komentirao i SDP-ovu inicijativu za opoziv premijera Andreja Plenkovića i Vlade zbog slučaja Gospić.
"Oni bi danas smjene, oni bi neku vidljivost na temama za koje misle da će donijeti političke poene“, rekao je Božinović.
Ocijenio je da je riječ o političkom nadmetanju te ustvrdio da je vladajuća stranka usmjerena na donošenje odluka, korištenje europskih fondova i podizanje životnog standarda.
Božinović je na Političkoj akademiji Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, na skupu 19. generacije polaznika, govorio i o radu Akademije i pripremi mladih ljudi za veće sudjelovanje u političkom životu.
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