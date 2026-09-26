Rusi pokušali otputovati iz Crne Gore s 19 kofera: Policija iznenađena onim što je pronašla

Državljani Rusije, koji su posjedovali i izraelske putovnice, u koferima koje su pokušali ukrcati u zrakoplov imali su GPS uređaj za praćenje s mikrofonom, profesionalni detektor radijskih signala, nadzorne kamere i opremu za videonadzor, računalne komponente, memorijske uređaje, kabele i drugu elektroniku, a uhićeni su zbog sumnje da su počinili kaznena djela krijumčarenja i pranja novca.