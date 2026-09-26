"Prvi korak je zakon“
U Sinju održan treći Hod za život, u povorci i ministar Šipić: "Mjere polako daju rezultate"
Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić pohvalio se u subotu u Sinju pozitivnim demografskim pokazateljima, istaknuvši kako mjere države polako daju rezultate.
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"Mjere polako daju rezultata, imamo vise od 1000 djece rođenih u prvih osam mjeseci nakon puno vremena i to pokazuje da smo na dobrom putu“, izjavio je ministar na trećem sinjskom Hodu za život koji je održan pod sloganom „Prvi korak je zakon“ Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom“.
Opetovao je kako nitko u Europi nema takvu mjeru rodiljnih i roditeljskih potpora, kakvu ima Hrvatska.
„Još bi trebalo i revidirati Zakon o pobačaju iz 1978. godine, iz komunističkih vremena, jer ja kao vjernik zagovaram život od začeća do prirodne smrti", dodao je ministar Šipić.
Glavna poruka ovogodišnjeg Hoda u Cetinskoj krajini usmjerena je na nužnost zakonskih promjena koje bi jamčile zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.
Koordinator sinjskog Hoda Martin Vrlić istaknuo je kako pravo na život predstavlja temeljno ljudsko pravo, dodajući da društvo koje istinski brine o pojedincu nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.
Dodalo je i kako je alkarski grad danas bio jedno od dva ključna središta Hoda za život, s obzirom da se Hod istodobno, prvi put, održao i u Puli.
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