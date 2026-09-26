U Sinju održan treći Hod za život, u povorci i ministar Šipić: "Mjere polako daju rezultate"

"Mjere polako daju rezultata, imamo vise od 1000 djece rođenih u prvih osam mjeseci nakon puno vremena i to pokazuje da smo na dobrom putu“, izjavio je ministar na trećem sinjskom Hodu za život koji je održan pod sloganom „Prvi korak je zakon“ Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom“.