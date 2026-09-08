Milei zaprijetio naftnoj kompaniji koja posluje na Falklandu, stigao odgovor iz Londona

Nade da je Mileijev govor u udarnom terminu možda bio samo pogrešan potez i da će se vratiti svom prethodnom stavu jačanja diplomatskih veza s Ujedinjenim Kraljevstvom, raspale su se u ponedjeljak kada je njegov ured najavio da će podnijeti kaznene prijave protiv Navitas Petroleuma, nekoliko njegovih podružnica i njihovih rukovoditelja.