VIDEO / Bizaran govor Mileija u Izraelu: Povezao Marxa, sotonu i propast svijeta

Argentinski predsjednik Javier Milei ponovno je šokirao svojim najnovijim nastupom. Tijekom službenog posjeta Izraelu, Milei je održao govor u kojem je marksizam nazvao "sotonističkom teorijom" i optužio samog Karla Marxa da je sotonist.
Milei je bio u trodnevnom posjetu Izraelu povodom Dana neovisnosti zemlje. Tijekom boravka, izraelski predsjednik Isaac Herzog uručio mu je u Jeruzalemu najviše civilno odlikovanje zemlje, Predsjedničku medalju časti. Milei je postao jedan od najglasnijih podržavatelja Izraela u globalnim sukobima.
Ono što je u ovom posjetu privuklo najviše pažnje bio je Mileijev rastući interes za vjerska pitanja, što je kulminiralo svečanošću na Sveučilištu Bar-Ilan. Na dodjeli počasnog doktorata, argentinski čelnik iskoristio je priliku da održi govor koji je izazvao nevjericu na društvenim mrežama.
Argentine President Javier Milei called Karl Marx a "satanist"— NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026
Umjesto klasične ekonomske kritike, Milei je napao marksizam iz teološkog kuta, tvrdeći da se ta ideologija snažno protivi "židovsko-kršćanskim vrijednostima" i nazivajući Marxa "sotonistom".
"Kad netko odbaci Božji zakon, kada prihvati marksizam, rezultat nije neizvjestan. Marksizam nije samo alternativna ekonomska teorija s ispravljivim tehničkim pogreškama. To je nešto puno ozbiljnije. On se proglašava sotonističkom teorijom. Marx je bio sotonist", izjavio je Milei, uz pljesak publike, prenosi Klix.ba.
Millei je svoje bizarne tvrdnje potkrijepio pozivajući se na rane spise Karla Marxa i dramu "Oulanem" (za koju je istaknuo da je anagram Emmanuela, biblijskog imena za Krista), nazivajući je "himnom uništenja i mržnje prema stvoritelju". Pozivajući se na knjigu Richarda Wurmbranda "Marx i Sotona", argentinski predsjednik je opisao marksizam kao ideologiju čiji je cilj fizičko istrebljenje pojedinaca.
"Ono što marksizam u svojoj teološkoj biti čini jest zauzeti mjesto stvoritelja. Baš kao što je pad rođen iz želje da se bude poput Boga..., marksizam uspostavlja totalnu državu koja obuhvaća i kontrolira sve. To nije država kao ograničeni alat u službi reda, to je država kao zamjenski Bog", rekao je argentinski predsjednik.
U svom govoru naglasio je da marksizam donosi "bijedu, smrt i pakao na zemlji" te ga okrivio za 150 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta. "Dok Božji program donosi obilje i duhovni i materijalni sklad, marksistički program je sotonistički program koji vas, umjesto da vas odvede u raj, vodi u pakao. Izbor nije politički, on je moralni", zaključio je.
Njegove su izjave izjave oštro kritizirali svjetski znanstvenici i povjesničari. Akademska zajednica poručila je da je Karl Marx bio deklarirani i dosljedni ateist te da tvrdnje argentinskog predsjednika, koji je i sam radio kao profesor prije ulaska u politiku, nemaju apsolutno nikakvu povijesnu ili intelektualnu osnovu.
