Ukrajina uvela paket sankcija protiv Lukašenka

Ukrajina je uvela paket sankcija protiv bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka u srijedu, obećavši da će "pojačati protumjere" protiv Minska zbog pomoći koje je pružio Moskvi u njenoj invaziji na Ukrajini.
Bjelorusija, jedna od najbližih saveznica Rusije, ustupila je svoj teritorij Moskvi za njenu invaziju 2022. te omogućila ruskim snagama da se približe ukrajinskom glavnom gradu prije nego što su odbijene.
"Značajno ćemo pojačati protumjere protiv svih oblika (Lukašenkove) pomoći u ubijanju Ukrajinaca", kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Služba za medije bjeloruskog predsjedništva nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.
Zelenski je rekao da je Bjelorusija, koja s Ukrajinom dijeli preko 1000 kilometara granice, pomogla u ekstenzivnim napadima Moskve bespilotnim letjelicama na Ukrajinu.
Iako nije bilo aktivnih borbi uzduž ukrajinsko-bjeloruske granice, Zelenski je kazao da je Minsk u drugoj polovici 2025. dopustio Rusiji da rasporedi sustave za upravljanje dronovima kojima napada Ukrajinu.
"Rusi ne bi mogli izvesti neke od napada, a naročito na energetska postrojenja i željeznice u našim regijama, bez takve pomoći Bjelorusije", poručio je Zelenski, čijom je odlukom o sankcijama Lukašenko zabranjen ulazak u Ukrajinu.
Uglavnom simboličan potez
Budući da su Sjedinjene Američke Države i europske zemlje već ranije uvele sankcije protiv Lukašenka, riječ je o uglavnom simboličnom potezu, no Zelenski je kazao da će Ukrajina surađivati sa svojim partnerima ne bi li mjere postigle "globalan učinak"
Američki predsjednik Donald Trump je prošlog prosinca djelomično ublažio sankcije za tri bjeloruske tvrtke koje proizvode potašu, ključnu komponentu gnojiva, nakon što je bivša sovjetska republika oslobodila 123 politička zatvorenika.
Jedna od bivših zatvorenica, Maria Kalesnikava, pozvala je u utorak europske zemlje da slijede Trumpa i da započnu dijalog s Lukašenkom, tvrdeći da bi u suprotnom samo ojačao ruski utjecaj u Bjelorusiji.
Zelenskij je rekao da preko 3000 bjeloruskih tvrtki opskrbljuje ruske ratne napore, uključujući dijelovima za balističke projektile, a spomenuo je i planove Minska da na svom teritoriju rasporedi ruske rakete srednjeg dometa Orešnik.
Bjelorusija je u prosincu objavila video koji prikazuje razmještaj ruskog hipersoničnog raketnog sustava Orešnik, sposobnog nositi nuklearne bojeve glave, na svom teritoriju.
