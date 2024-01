Ukrajinci koji su pobjegli od vojnog roka podijelili svoje priče: “Neću se vratiti dok rat ne završi”

Podijeli :

REUTERS/Gleb Garanich/ilustracija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da njegovi vojni zapovjednici traže dodatnih 450 000 do 500 000 ljudi kako bi nadoknadili gubitke i proširili vojsku u 2024., no pronalaženje dodatnih ljudi postaje sve složenije, osobito jer neki Ukrajinci napuštaju domovinu ili se kriju kako bi izbjegli mobilizaciju.

Zdravim muškarcima u dobi od 18 do 60 godina zabranjen je izlazak iz zemlje pa neki kupuju lažne zdravstvene kartone kako bi prešli granicu. Daily Beast razgovarao je s nekim Ukrajincima koji izbjegavaju odlazak na bojište.

“Ne želim umrijeti”

Jedan 31-godišnjak kojeg je Daily Beast potpisao kao Sergeja pokušava izbjeći novačenje podijelio je svoju stranu priče.

Putinov bliski saveznik tvrdi da Ukrajina ima samo jedan izbor Rusi tvrde da je ukrajinska raketa pogodila tržnicu: Ubijeno je 25 osoba

“Ne vjerujem da me neće odvesti izravno na prvu liniju”, započeo je Sergej. “Ne želim umrijeti. Čujem da mnogi vojnici koji se vraćaju s bojišnice imaju psihičkih problema. Oni su drugačiji ljudi. Imat će probleme s alkoholom i druge probleme i neće imati budućnost, a ja želim budućnost.”

Sergej, koji nema djece i nije oženjen, kaže da razumije potrebu za više vojnika i podržava slobodnu Ukrajinu. Međutim, poput nekih njegovih prijatelja, on se ne osjeća kao vojnik i nije siguran da bi se dobro snašao na bojištu. Prošle godine je dobio obavijest o mobilizaciji u kojoj stoji da se mora javiti u obližnju vojnu bazu. No, nije to učinio.

“Čuo sam puno priča da su ljude s ulice poslali na front bez puno obuke, a čuo sam i da su neke poslali bez obuke te da su ubijeni kroz nekoliko dana. Pokušat ću to izbjegavati što je dulje moguće, želim imati budućnost”, kazao je Sergej koji radi kao dostavljač.

Ne zna se koliko ih izbjegava rat

Točan broj ljudi koji poput Sergeja izbjegavaju rat nije poznat. Procjenjuje se da je oko 20.000 muškaraca ilegalno pobjeglo iz Ukrajine od početka ruske invazije, navodi BBC. Najmanje tri muškarca navodno su se utopila pokušavajući pobjeći iz Ukrajine u Europsku uniju ili Moldaviju, prema Državnoj graničnoj službi Ukrajine.

U ukrajinsku vojsku mogu biti mobilizirani muškarci od 27 do 60 godina, dok muškarci od 18 do 26 mogu ići samo dobrovoljno. Zelenski razmatra spuštanje dobne granice za mobilizaciju na 25 godina, a ukrajinski parlament također razmatra druge zakonske izmjene kako bi se povećao broj ljudi koji ispunjavaju uvjete za vojnu službu.

U prosincu je ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov rekao za DW da će svi ukrajinski muškarci između 25 i 60 godina koji žive u inozemstvu dobiti upit da se jave u službu. Prema europskoj statističkoj agenciji Eurostat, 19,9 posto od 4,2 milijuna Ukrajinaca koji su od invazije dobili status privremene zaštite u Europskoj uniji su muškarci.

“Ne vjerujem da me neće poslati na front”

Sergej ima prijatelje koji se bore te razumije zašto su neki vojnici ljuti na njega i druge muškarce što izbjegavaju ono što se smatra “muškom dužnošću”.

“Ne mislim da je razumno da se svi borimo. Neki smo više uplašeni i nismo sposobni za to. Možda bih mogao vojsci pomoći nekako drugačije, a ne na bojišnici, ali ne vjerujem da me neće poslati na prvu liniju”, rekao je Sergej, dodajući da je čuo da su neki ljudi s astmom i dijabetesom odvedeni na front.

Intervju s Putinovom kćeri izazvao nevjericu: Bizarno i uznemirujuće Medvedev: Ukrajina je kancerogena tvorevina. Ili će ljudi tamo odabrati Rusiju ili će umrijeti

Još jedan muškarac je podijelio svoju stranu priče, pod uvjetom anonimnosti, a Daily Best ga je potpisao kao Alexa. On ima 27 godina i lani se dobrovoljno prijavio u vojsku, no zbog prevelikog broja volontera vraćen je kući. On je srčani bolesnik i rekao je da želi pomoći vojsci, ali da nerado ponovno volontira zbog rizika da će biti poslan na frontu. Plaši se da bi mogao biti iskorišten kao topovsko meso.

“Neki ljudi koje odvedu u vojsku zbog nekig drugih zadaća na kraju završe na bojišnici jer se zapovjednik predomisli”, tvrdi Alex.

Dodaje da vojska zna gdje se on nalazi i uvijek može doći po njega. “Dakle, ako rat potraje jako dugo, vjerojatno ću i ja završiti u vojsci, ali znam da mnogi ljudi sada žele samo mir i nadam se da će to uskoro doći.”

Kaže da bi pošten i transparentan sustav mobilizacije umirio ljude i potencijalno osigurao više volontera. Alex tvrdi da postoji previše priča o ljudima koji su poslani na frontu s minimalnom obukom i invaliditetom, zbog čega su svi u strahu.

Problemi u sustavu

Ukrajinski časnik i vojni stručnjak za bespilotne letjelice Jurij Kasjanov kritizirao je postojeći sustav, navodeći da bi Ukrajina mogla izgubiti rat ako se nešto ne promijeni kako bi se sustav učinio pravednijim i povećao broj muškaraca voljnih služiti vojsku.

“Prvo što mogu reći je da je situacija na prvoj crti užasna. Jako loša, i ja to jako dobro znam”, zaočeo je Kasjanov koji se zalaže za sustav mobilizacije koji uzima u obzir sposobnosti ljudi.

Andrij (28) je 28-godišnji mladić koji je napustio Ukrajinu 2023. i sad je u Europi. Granicu je prešao legalno zbog majčina invaliditeta, što mu je omogućilo da ide kao njezin skrbnik. On je odlučio iskoristiti ovu rupu u zakonu kako bi izbjegao novačenje i riskiranje života na bojišnici.

Kaže da su na njegovu odluku utjecale priče s bojišnice. Ističe da ne vjeruje u sustav. “Nisam želio biti unovačen, a imam i puno prijatelja koji se isto osjećaju.”

“Neću se vratiti dok rat ne završi. Ako budem morao platiti neku kaznu zbog izbjegavanja mobilizacije nakon rata, bit će u redu i platit ću je, ali ako bude kazneni postupak i trebam odležati u zatvoru, neću se vratiti”, poručio je Andrij.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U teškoj nesreći poginuo pomoćnik bivšeg ministra poljoprivrede Šefica AfD-a: Ako pobijedimo, Njemačka ide na referendum o napuštanju EU-a