Hod za život i u Splitu poručio: "Prvi korak je zakon"

Hodom za život pod geslom "Prvi korak je zakon" građani su šetnjom kroz središte Splita do Rive zatražili da se "život zaštiti od samog početka" odnosno da se nerođeno dijete zaštiti zakonom.
Sudionici Hoda nosili su višemetarski transparent s natpisom "Prvi korak je zakon", hrvatske zastave i mnoštvo transparenta kojim se traži zaštita začetog djeteta. U povorci su pjevali domoljubne pjesme, a u Hodu za život sudjelovali su i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.
Organizatori su na zvoniku katedrale sv. Duje istaknuli zastavu Hoda za život koja, kako su istaknuli, predstavlja glas nerođenih i protivi se kulturi smrti koja nastaje pobačajem.
Koordinatorica Hoda za život u Splitu Dora Cikojević istaknula je kako Splićani danas podržavaju ono što je najvrjednije - svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti.
"Budimo oni koji štite život te donose radost i mir, birajući život”, poručila je Cikojević te dodala da je pobačaj "trajna bol u srcu majke."
Govornici su isticali da pobačaj "nije nikakvo rješenje problema nego je to usmrćivanje vlastitog djeteta".
Supružnici Antonija i Mirko Ribičić, roditelji pet sinova, istaknuli su da je za vrijeme dvije trudnoće Antonija dobivala prijedloge liječnika ginekologa da prekine trudnoću i obavi pobačaj što su oni odbili. Rekli su da su iz tih trudnoća rođena dva zdrava dječaka.
Ivanka Dabro sa suprugom ima troje djece, ali su i roditelji napuštene djece. "Udomite, usvojite dijete, oplemenit ćete svoj život i život drugoga," poručila je.
Brankica Boljat, majka devetero djece, istaknula je da je rođenje djeteta dar majci. "Trudnoća ne poružnjuje niti unazađuje ženu, nego daje priliku da ostvari ljubav koju nosi u sebi, " kazala je Boljat.
Bruno Zetić iz organizacijskog tima Hoda za život u Splitu naglasio je da je u Hrvatskoj potrebno donijeti novi zakon koji će biti pravedan prema nerođenoj djeci.
"Želimo pravedan zakon koji će štititi nerođeno dijete, u vezi toga na snazi je zakon još iz 1978. godine iz doba komunističkog režima," rekao je te naglasio da novim zakonom treba osnažiti očeve i majke i zaštiti nerođeno dijete.
Ranije se Hod za život održao u Zagrebu, a predviđeno je da se održi u 20-ak gradova.
