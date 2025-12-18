Ukrajinci u novom napadu Rusima uništili opremu vrijednu stotine milijuna dolara

Specijalna skupina "Alfa" Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) izvela je napad dronovima dugog dometa na vojni aerodrom Belbek na privremeno okupiranom Krimu.
Meta operacije bili su ruski sustavi protuzračne obrane, a prema navodima SBU-a uništena je vojna oprema ukupne vrijednosti od nekoliko stotina milijuna dolara, prenosi Ukrainska Pravda.
U priopćenju SBU-a navodi se da su ukrajinski dronovi preciznim udarima onesposobili dva radarska sustava dugog dometa Nebo-SVU, čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje između 60 i stotinu milijuna američkih dolara.
Osim toga, pogođena je i radarska postaja 92N6, ključni dio protuzračnog raketnog sustava S-400 "Triumf", vrijedna procijenjenih 30 do 60 milijuna dolara. Među uništenom opremom nalazi se i protuzračni raketni sustav Pancir-S2, čija se cijena kreće od 12 do 19 milijuna dolara.
U napadu je oštećen i borbeni zrakoplov MiG-31, koji je u trenutku udara imao puni borbeni teret. Njegova se vrijednost, ovisno o konfiguraciji i naoružanju, procjenjuje na 30 do 50 milijuna dolara.
Iz SBU-a poručuju da nastavljaju s ciljanjem i uništavanjem sustava protuzračne obrane na Krimu, koji služe zaštiti ključnih ruskih vojnih i logističkih objekata.
