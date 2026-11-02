Ukrajincima stiglo lažno upozorenje o nuklearnoj prijetnji. Oglasila se vojska

AFP / YAN DOBRONOSOV / Ilustracija

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je u nedjelju da je hakirana javna aplikacija za zračnu uzbunu, koja je nakratko prikazivala nuklearnu i kemijsku opasnost te prijetnju borbama na ulicama u Kijevu i drugim područjima, nakon čega su pogrešni prikazi nestali.

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U netočnoj poruci navedeno je da je Rusija rasporedila hipersoničnu raketu Orešnik.

„Čini se da je aplikacija za zračnu uzbunu bila izložena neprijateljskom utjecaju”, objavilo je ratno zrakoplovstvo na Telegramu. „Nema opasnosti od radijacije! Ostanite mirni i pratite naše objave na kanalu!”

Ukrajinsko ministarstvo za digitalnu transformaciju priopćilo je da aplikacija nije bila u funkciji, ali da su drugi načini uzbunjivanja javnosti, kao i sirene za zračnu uzbunu, radili.

U odvojenom incidentu, mobilna aplikacija ruskog ministarstva za izvanredne situacije bila je meta velikog kibernetičkog napada zbog kojeg su se u javnosti počele širiti lažne informacije, izvijestila je u ponedjeljak rano ujutro državna novinska agencija TASS, pozivajući se na ministarstvo.

Zasad nije jasno jesu li ta dva incidenta povezana.