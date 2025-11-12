Oglas

Energetski sektor

Korupcijski skandal u Ukrajini, dvoje ministara podnijelo ostavke na zahtjev Zelenskog

Hina
12. stu. 2025. 19:18
Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks with journalists as he arrives to attend the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen on October 2, 2025. (Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP

Usred velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru, ukrajinski ministri pravosuđa i energetike podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Ministri su podnijeli svoje ostavke sukladno zakonu", rekla je premijerka Julija Sviridenko.

Ostavke su podnijeli ministar pravosuđa Hermana Haluščenka i ministrica energetike Svitlana Grinčuk. Njihove zamjene sada mora odobriti parlament. 

Ukrajinski antikorupcijski ured (NABU) je u ponedjeljak objavio da istražuje energetski sektor zemlje, jer je u državnoj nuklearnoj elektrani otkrivena mreža podmićivanja vrijedna 100 milijuna dolara.

Istražitelji NABU-a pretražili su domove ministra pravosuđa Hermana Haluščenka koji je ranije bio na čelu Ministarstva energetike i Timura Mindiča, suvlasnika studija Kvartal 95 i bivšeg poslovnog partnera Volodimira Zelenskog.

Mindič je napustio Ukrajinu neposredno prije izbijanja skandala

Ministrica energetike nije službeno imenovana u istrazi, ali se smatra bliskom osobom svog prethodnika, pišu ukrajinski mediji.

"Apsolutno je neprihvatljivo da u ovim okolnostima određene sheme i smicalice postoje u energetskom sektoru", dok se Ukrajina suočava s "nestancima struje, ruskim napadima i gubicima", rekao je Zelenski.

Oleksandr Abakumov, šef Glavnog istražnog odjela NABU-a, rekao je da je specijalna operacija razotkrila visokorangiranu kriminalnu organizaciju koja djeluje u energetskom i obrambenom sektoru. Istraga obuhvaća slučajeve korupcije, pranja novca i nezakonitog bogaćenja.

Ukrajinske antikorupcijske vlasti su ranije ovog tjedna objavile da su razbile složeni korupcijski sustav od 100 milijuna dolara (86 milijuna eura) pronevjerenih sredstava iza kojeg, stoji Mindič, posebno u nacionalnom nuklearnom operateru Energoatomu.

Prema istrazi, Haluščenko je u mrežu bio uključen dok je bio ministar energetike.

