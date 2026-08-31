dobi od 97 godina
Umro bivši francuski premijer Edouard Balladur
Edouard Balladur, koji je bio francuski premijer od 1993. do 1995., umro je u dobi od 97 godina, objavio je u ponedjeljak premijer Sébastien Lecornu na platformi X.
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Kao jedan od vodećih političara francuskog desnoga centra, Balladur je bio arhitekt opsežnog vala privatizacije u kojem su prodane neke od najistaknutijih francuskih tvrtki, uključujući banke Société Générale i Paribas — kasnije dio grupe BNP Paribas — kao i televiziju TF1. Također je 1993. progurao reformu politički osjetljivog mirovinskog sustava.
"Edouard Balladur usko je povezan s 50 godina povijesti Pete Republike. Od svojih ranih dana u kojima je radio uz Georgesa Pompidoua do imenovanja za premijera, bio je vodeća ličnost našega javnog života", istaknuo je Lecornu na X-u.
"Edouard Balladur bio je državnik reformatorskog duha i ostat će uzor mnogima u svojoj političkoj obitelji", dodao je.
Kao krut tehnokrat, Balladur je u prikazima svojih kritičara često opisan kao distanciran i odvojen od stvarnosti.
Novinski karikaturist Plantu crtao ga je kao aristokrata s perikom koji sjedi u nosiljci. Satirični tjednik Le Canard enchaîné prozvao ga je "Njegova Uljudna Samodopadnost".
Balladur je obnašao dužnost premijera za mandata socijalističkog predsjednika Françoisa Mitterranda.
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