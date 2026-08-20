Iranski ministar: Trumpove sankcije su nastavak politika osuđenih na propast

"Cilj takozvanog 'ekonomskog dana D' jest skrenuti pozornost s krize s kojom se suočavaju Sjedinjene Države: najveći dug dosad i rastući troškovi zaduživanja. Nastavak politika osuđenih na propast samo će dovesti do daljnjih poraza i neprijateljstva Iranaca", napisao je Arakči na X-u.