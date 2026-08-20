EKONOMSKI PRITISAK
Iranski ministar: Trumpove sankcije su nastavak politika osuđenih na propast
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u četvrtak je kritizirao plan predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da na Teheran izvrši ekonomski pritisak, nazvavši ga nastavkom "politike osuđene na propast".
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"Cilj takozvanog 'ekonomskog dana D' jest skrenuti pozornost s krize s kojom se suočavaju Sjedinjene Države: najveći dug dosad i rastući troškovi zaduživanja. Nastavak politika osuđenih na propast samo će dovesti do daljnjih poraza i neprijateljstva Iranaca", napisao je Arakči na X-u.
"Američki ekonomski terorizam prijeti međunarodnom gospodarstvu i suverenitetu zemalja diljem svijeta", dodao je.
U srijedu je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio "najveću ekonomsku operaciju protiv neke zemlje u povijesti", govoreći o "dosad neviđenom ekonomskom ratu", ne iznoseći detalje o razmatranim mjerama.
Trump je također zaprijetio "strašnim" ekonomskim mjerama protiv "bilo koje zemlje" koja pomaže Iranu.
Sukob između Teherana i Washingtona, izazvan 28. veljače izraelsko-američkim zračnim napadima, na koje je Iran uzvratio ciljajući zemlje u svom susjedstvu koje su saveznici Washingtona, zapeo je dok su pregovori u zastoju.
Teheran i dalje blokira Hormuški tjesnac, strateški vodeni put kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte.
Njegovo ponovno otvaranje postalo je prioritet za Sjedinjene Države, koje su nametnule blokadu iranskim lukama.
Donald Trump već dugo provodi politiku "maksimalnog pritiska" nametanjem ekonomskih sankcija Iranu, a ponovno je uveo te mjere nakon što je preuzeo dužnost u siječnju 2025., nastavljajući s pristupom usvojenim tijekom svojeg prvog mandata od 2017. do 2021. godine.
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