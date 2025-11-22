Oglas

predstavnici 200 država

UN-ova klimatska konferencija u Brazilu produžena jer nema konsenzusa

Hina
22. stu. 2025. 08:01
Brazil's COP30 President Andre Correa do Lago and Executive Director Ana Toni attend a plenary session during the UN Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil, November 21, 2025. REUTERS/Adriano Machado
REUTERS/Adriano Machado

UN-ova klimatska konferencija u Brazilu će se produžiti na vikend jer predstavnici oko 200 država nisu u petak postigli konsenzus o spornim pitanjima.

Najžešća rasprava vodila se oko toga treba li podržati plan za odustajanje od ugljena, nafte i plina.

Više od 80 država se zalaže za "plan puta" koji bi doveo do prestanka korištenja fosilnih goriva, no to je naišlo na veliki otpor, posebno država proizvođača nafte.

Konferencija, koja je trebala završiti u petak, nastavlja se tijekom vikenda, što nije neuobičajeno na godišnjim svjetskim pregovorima o klimi.

Odmak od fosilnih goriva bilo je jedno od najspornijih pitanja na dvotjednoj konferenciji u brazilskom amazonskom gradu Belemu.

Već danima se nacije prepiru glede budućnosti fosilnih goriva, čije izgaranje emitira stakleničke plinove koji su daleko najveći uzročnik globalnog zagrijavanja.

Teme
Brazil UN-ova klimatska konferencija

