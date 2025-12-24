UN-ovi pravnici: "SAD vrši nezakonitu oružanu agresiju prema Venezueli"

Riječ je o nezavisnim stručnjacima od kojih je Vijeće UN-a za ljudska prava zatražilo da predstave svoje nalaze. Oni stoga ne govore u ime samih Ujedinjenih naroda. Venezuela je u utorak u zgradi UN-a u New Yorku, nakon što je zatražila izvanredni sastanak Vijeća sigurnosti, optužila Washington za "najveću iznudu u našoj povijesti".