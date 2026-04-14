Gaza: U izraelskim napadima ubijeno devetero ljudi, uključujući dvoje djece

Izraelska vatra ubila je najmanje devet Palestinaca, uključujući dvoje djece, u odvojenim incidentima diljem Pojasa Gaze u utorak, rekli su lokalni zdravstveni dužnosnici, u najnovijem nasilju kojim se potkopava sporazum o prekidu vatre postignut uz posredovanje SAD-a.
Četiri osobe, uključujući trogodišnjeg dječaka Yahyu Al-Malahija, ubijene su u napadu koji je ciljao policijsko vozilo u gradu Gazi. Među poginulima je i policajac, dok je devet prolaznika ranjeno, od kojih neki teško, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.
Na sjeveru enklave, u blizini Džabalije, izraelska vatra ubila je 14-godišnjeg dječaka Adama Ahmeda Halaa, rekli su zdravstveni dužnosnici i njegova obitelj.
Kasnije u utorak, izraelski zračni napad pogodio je blizu kampa Beach u zapadnom gradu Gazi, usmrtivši najmanje tri osobe i ranivši nekoliko drugih, rekli su zdravstveni dužnosnici.
Izraelska vojska nije komentirala nijedan od tih incidenata. Na sjeveru Gaze, izraelska vojska izjavila je da je ubila muškarca koji se približio liniji primirja s Hamasom.
Primirje koje je započelo prošlog listopada zaustavilo je dvogodišnji sukob, ali je ostavilo izraelske trupe pod kontrolom nad depopuliranom zonom koja čini više od polovice Gaze, s Hamasom na vlasti u preostalom, uskom obalnom pojasu.
Izrael je od listopada pojačao napade na policijske i sigurnosne snage predvođene Hamasom, ubivši desetke ljudi, rekli su dužnosnici militantne skupine u Gazi, optužujući Izrael da pokušava izazvati kaos i anarhiju.
Više od 750 Palestinaca ubijeno je otkako je sporazum o primirju stupio na snagu, dok su militanti ubili četiri izraelska vojnika. Izrael i Hamas međusobno se okrivljuju za kršenje primirja.
Palestinci također tvrde da izraelske snage šire okupacijsku zonu uz širenje ilegalnih naselja židovskih doseljenika, što Izrael poriče.
