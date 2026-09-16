nove borbe
UN: Više od 100.000 prisilno raseljenih u Jemenu
Dok se sukob između prosaudijske jemenske vlade i Ansar Alaha zaoštrava, tisuće ljudi kreću na opasno putovanje morem prema Džibutiju.
Oglas
Više od 100.000 ljudi bilo je prisiljeno pobjeći zbog sukoba u Jemenu između Ansar Alaha i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi, objavili su Ujedinjeni narodi.
Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) priopćila je u utorak da su neprijateljstva koja se ubrzano zaoštravaju duž zapadne obale Jemena raselila više od 100.000 ljudi unutar zemlje, dok su još tisuće bile prisiljene krenuti na opasno putovanje preko tjesnaca Bab al-Mandab kako bi stigle do Džibutija i ondje potražile sigurnost, prenosi Al Jazeera.
UNHCR je upozorio da nasilje prijeti izazivanjem humanitarne krize jer je sve više raseljenih, što stvara dodatni pritisak na zajednice koje već raspolažu ograničenim resursima.
Agencija procjenjuje da joj je potrebno dodatnih 14 milijuna dolara kako bi zadovoljila najhitnije potrebe raseljenih obitelji unutar Jemena, dok je dodatna pomoć potrebna i za ljude koji pristižu u Džibuti.
„Mnoge su obitelji morale pobjeći gotovo bez upozorenja i sa sobom su ponijele vrlo malo stvari. Smještaj, hrana, čista voda, zdravstvena skrb i usluge zaštite među najhitnijim su potrebama jer su zajednice koje primaju raseljene i prihvatni centri sve preopterećeniji“, navodi se u priopćenju.
Zbog sukoba su ugrožene i više od 65.000 registriranih izbjeglica i tražitelja azila koji se nalaze u Jemenu, uglavnom iz Somalije i Etiopije.
Raseljavanje je počelo nakon što je Ansar Alah, koji je povezan s Iranom, pokrenuo brzo napredovanje i preuzeo kontrolu nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora kako bi učvrstio nadzor nad Bab al-Mandabom.
Taj strateški plovni put ključan je pomorski koridor koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom, a postao je alternativna ruta za pomorski promet nakon što je američki rat protiv Irana otežao plovidbu Hormuškim tjesnacem.
Aisha Muhammad, raseljena žena, morala je ostaviti svojih petero djece u njihovu selu u blizini lučkoga grada Moche kada ga je prošlog tjedna zauzeo Ansar Alah.
„Blokirani su i puca se na njih, pa su zarobljeni u svojim domovima. Kuhaju samo rižu, nemaju kruha, nemaju ništa drugo. Kćeri su me nazvale i rekle da nam se žele pridružiti, ali sada je postalo previše teško“, rekla je Muhammad.
Hussein Haydara, raseljeni muškarac iz Hodeide, rekao je da je sa svojom obitelji bio prisiljen iznenada pobjeći.
„Jedva ste mogli povesti djecu i ponijeti samo ono najnužnije“, rekao je. „Bili smo prestravljeni granatiranjem i snajperskom vatrom i jednostavno bježite što brže možete jer strahujete za svoju djecu i obitelj.“
UNHCR navodi da je tijekom protekla četiri dana više od 2400 ljudi prešlo tjesnac Bab al-Mandab. Većina pristiglih su žene, djeca i starije osobe.
„Ljudi stižu nakon teškog putovanja morem, mnogi iscrpljeni i potreseni, noseći sa sobom ono malo stvari koje su uspjeli ponijeti“, rekla je Sandrine Desamours, predstavnica UNHCR-a u Džibutiju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas