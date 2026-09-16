Masovni odlazak s turneje Eda Sheerana: Glazbenici stali uz Macklemorea i Palestinu

"Ne mogu stajati po strani i dopustiti milijarderima da koriste svoj položaj kako bi ušutkali glasove onih koji se protive izraelskom genocidu i ukazuju na okrutna ubojstva djece. Moram ostati vjeran sebi i svojim precima koji su se odupirali kolonizaciji i borili za slobodu u kojoj danas uživam u Irskoj", napisao je Rowe.