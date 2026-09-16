"Loop Tour"
Masovni odlazak s turneje Eda Sheerana: Glazbenici stali uz Macklemorea i Palestinu
Tri predizvođača i prateći bend Eda Sheerana povukli su se s njegove svjetske turneje nakon što je reper Macklemore uklonjen s popisa izvođača za preostale nastupe zbog komentara o Gazi.
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Irski pjevač Aaron Rowe, američki glazbenik Finneas i sastav Lukas Graham objavili su na društvenim mrežama da se povlače sa Sheeranove turneje "Loop Tour".
Njihovu odluku o odlasku dodatno je potaknulo povlačenje irskog folk benda Beoga, koji je također nastupao kao pratnja. Tijekom nastupa na stadionu MetLife u New Jerseyju prošlog tjedna, američki glazbenik Macklemore izjavio je kako želi da ljudi u Gazi i na Zapadnoj obali znaju da nisu zaboravljeni.
To je dovelo do pritisaka kojima se tražilo njegovo uklanjanje s preostalih koncerata turneje. U ponedjeljak je na Instagramu potvrdio da su Ed Sheeran i njegov tim "donijeli odluku o njegovu uklanjanju s turneje Loop Tour".
Sheeran je u utorak, na istoj društvenoj mreži, objavio da je odluka o Macklemoreovu odlasku s turneje bila odluka promotora.
Rekao je da su organizatori nadolazećih koncerata, među kojima je bio i vlasnik stadiona milijarder Gillette Robert Kraft, najavili otkazivanje nastupa ako se reper ne ukloni s popisa.
"Imam vlastita stajališta o ovom razornom sukobu. To što sam odlučio ne govoriti javno o tome, ne znači da nemam stav niti da mi nije stalo", dodao je Sheeran.
Pjevač hita "Shape Of You" rekao je da je "zgrožen sukobom između Izraela i Palestine" te dodao da poštuje Macklemorea kao umjetnika.
Rowe je na Instagramu napisao da odluku o napuštanju turneje nije donio "olako", dodavši da mu je Sheeran "bio prijatelj i promijenio život".
"Ne mogu stajati po strani i dopustiti milijarderima da koriste svoj položaj kako bi ušutkali glasove onih koji se protive izraelskom genocidu i ukazuju na okrutna ubojstva djece. Moram ostati vjeran sebi i svojim precima koji su se odupirali kolonizaciji i borili za slobodu u kojoj danas uživam u Irskoj", napisao je Rowe.
U svojoj su objavi članovi benda Beoga poručili da su odlučili napustiti turneju "nakon što su cionistički lobiji ušutkali Macklemorea".
"Kao glazbenicima, nastupanje pred takvom publikom svake večeri ostvarenje je sna, no svirati u prostorima koji ušutkavaju svakoga tko se zalaže za slobodnu Palestinu za nas jednostavno nije opcija", napisali su.
Finneas je izjavio da se "umjetnicima ne smije uskratiti glas kada govore u ime potlačenih".
Zatražen je komentar od predstavnika Eda Sheerana.
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