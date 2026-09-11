Ansar Alah napreduje
Saudijski prijestolonasljednik traži američku vojnu pomoć nakon niza poraza u Jemenu
Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je u četvrtak pomoć od američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskog pokreta Ansar Alah, saveznika Irana, rekla su u petak dva izvora upoznata s temom, jer je vlada u Sani pojačala prijetnju u Crvenom moru.
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Donald Trump u četvrtak je održao najmanje dva telefonska razgovora sa saudijskim čelnikom, navode izvori. Na kraju je Washington poručio Rijadu da za sada nije spreman na izravnu vojnu akciju, ali da će pomoći u razmjeni obavještajnih podataka i određivanju ciljeva, rekla su dva izvora.
Bijela kuća nije odgovorila na pitanje Reutersa o telefonskim razgovorima dvojice čelnika, ali je visoki dužnosnik administracije, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao da je Washington u stalnom dijalogu sa Saudijskom Arabijom i prosaudijskom jemenskom vladom, koju Rijad podržava.
"Sjedinjene Države fokusirane su na zaštitu naših ključnih interesa nacionalne sigurnosti — poput osiguravanja slobode plovidbe u Crvenom moru — dok istodobno osnažuju naše regionalne partnere da preuzmu vodeću ulogu u upravljanju i rješavanju regionalnih sigurnosnih izazova", rekao je dužnosnik.
Medijski ured saudijske vlade nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar o telefonskim pozivima i razgovorima dvojice vođa.
Admiral Brad Cooper, zapovjednik Središnjeg zapovjedništva SAD-a, otputovao je u četvrtak u Saudijsku Arabiju na razgovore, rekla su dva izvora.
Vijest o zahtjevu upućenom Trumpu prvi je objavio Axios.
MBS promijenio pristup
Kontrola Ansar Alaha nad tjesnacem Bab el-Mandeb u Crvenom moru, koji se nalazi na suprotnoj strani Arapskog poluotoka od Hormuškog tjesnaca, mogla bi njegovom savezniku Iranu dati ključnu prednost u ratu sa SAD-om, smanjujući opskrbu kroz drugi glavni prometni koridor i uzrokujući nagli rast cijena nafte.
Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik nafte, oslanja se na rutu kroz Crveno more otkad je sukob s Iranom praktički zatvorio Hormuz, kroz koji je ranije prolazila petina svjetske nafte.
Eskalacija datira s početka srpnja, kada je Ansar Alah objavio da su se njihove snage sukobile sa saudijskim ratnim zrakoplovima koji su pokušavali spriječiti iranski civilni zrakoplov da sleti u međunarodnu zračnu luku u Sani.
No tada je Saudijska Arabija poručila Sjedinjenim Državama da se sama može boriti te naglasila Washingtonu da rat ne bi trebalo eskalirati. Saudijski dužnosnici pozvali su američke kolege da pojačaju gospodarski pritisak na Iran.
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