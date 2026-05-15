Uzbuna zbog dronova u europskom gradu: Podignuti zrakoplovi, reagirale hitne službe

Finska je u petak objavila da sumnjiva aktivnost dronova na nebu iznad područja glavnog grada više ne predstavlja prijetnju i da se stanje vraća u normalu, nakon što su podignuti zrakoplovi i reagirale hitne službe.

Finske obrambene snage ranije su podigle borbene zrakoplove i aktivirale druge hitne službe kao odgovor na situaciju, izvijestio je javni servis Yle.

„Opasnost je prošla. Ljudi mogu sigurno ići na posao i u školu”, napisala je ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen na društvenoj mreži X.

Promet u zračnoj luci u Helsinkiju također je nastavljen nakon trosatne obustave, navodi se u priopćenju objavljenom na njezinoj internetskoj stranici.

„Vlasti poduzimaju mjere. Obrambene snage pojačale su vlastite kapacitete nadzora i odgovora. Pozivam sve da prate obavijesti nadležnih tijela”, poručio je premijer Petteri Orpo u objavi na društvenoj mreži X.