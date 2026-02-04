FOTO, VIDEO / Velika zapljena u Zagrebu: Policija u stanu našla narko-laboratorij, hrpu droge i - kuburu!

"Sumnja se da je osumnjičeni u stanu na području Črnomerca uporabom uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka, ovlaživanje i dehidraciju stvorio uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio psilobicinske gljive, koje je po sazrijevanju sušio, prerađivao i pakirao, dok je također radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine konoplje tipa droga, smole konoplje tipa droga, ekstrakta konoplje tipa droge, droge MDMA, droge LSD, kaktusa čija je djelatna tvar meskalin. Navedeno je skrivao, vagao i prepakiravao u navedenom stanu, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao", navode iz policije.