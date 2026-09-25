Šef sindikata o štrajku u Zagrebu: "Ne možemo prognozirati koliko će trajati"

Gradonačelnik Tomašević rekao je da su oni naprasno otišli sa sastanaka, a Jović navodi da Tomašević ni na jednom sastanku nije bio. "On progovara preko članova svog pregovaračkog odbora. Mislim da bi bilo razumno da je gradonačelnik sazvao sindikate i pokušao razgovarati, on je to nekad znao i napraviti. Međutim, nisu sindikati željni razgovora s gradonačelnikom. Razgovori nisu naprasno prekinuti, nego je 10. rujna prekinuto mirenje u Holdingu. Sindikati su tek imali press konferenciju 18. rujna, osam dana kasnije. Očekivali smo da će netko možda reći da su spremni razgovarati i vidjeti što se može napraviti, ali to se nije dogodilo", poručio je.