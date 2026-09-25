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Šef sindikata o štrajku u Zagrebu: "Ne možemo prognozirati koliko će trajati"
Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gostovao je u Pregledu dana kod naše Marinele Ruškovački i komentirao najavljeni štrajk djelatnika ZET-a i Holdinga u Zagrebu.
"Iskreno, sve je žalosnije i tužnije slušati konferencije gradonačelnika, jer svaki put saznamo nešto novo. Prvo smo saznali da je iznenađen da ima problema, da se otvaraju kolektivni pregovori s našim prijedlozima. Iako, kolektivni pregovori u ZET-u su krenuli 1. lipnja, u Holdingu 1. srpnja. Nakon dva mjeseca pregovora dobivali smo povratne informacije od pregovaračkog odbora da se oni na svaki naš prijedlog moraju konzultirati s nekim u gradu, pretpostavljamo da je to bio gradonačelnik. I nakon tri ili četiri mjeseca mi sad slušamo da je on iznenađen", rekao je.
Rekao je da se na današnjoj konferenciji čula nova nevjerojatna informacija, da smo došli do 14 posto. "Mi ovdje nismo u sporu oko starog kolektivnog ugovora, mi smo u sporu oko sklapanja novog kolektivnog ugovora. Stari kolektivni je u ZET-u istekao 31. ožujka, a u Holdingu 15. svibnja. Danas slušamo da se poziva na stari kolektivni ugovor. Prvi prijedlog o povišici u ZET-u su iznijeli 7. rujna. Danas smo čuli da gradonačelnik predviđa da bi od Nove godine išlo i 4,5 posto. Ako gradonačelnik bude imao konferenciju danas, sutra ili u nedjelju, možda saznamo da je to bilo i 20 posto", rekao je.
Kazao je da su bili spremni razgovarati o svim aspektima, ali su, kaže, nailazili na stav "uzmite ili ostavite". Dodao je da se isto nastavilo kad se krenulo u mirenje i sad su došli ovdje.
Gradonačelnik Tomašević rekao je da su oni naprasno otišli sa sastanaka, a Jović navodi da Tomašević ni na jednom sastanku nije bio. "On progovara preko članova svog pregovaračkog odbora. Mislim da bi bilo razumno da je gradonačelnik sazvao sindikate i pokušao razgovarati, on je to nekad znao i napraviti. Međutim, nisu sindikati željni razgovora s gradonačelnikom. Razgovori nisu naprasno prekinuti, nego je 10. rujna prekinuto mirenje u Holdingu. Sindikati su tek imali press konferenciju 18. rujna, osam dana kasnije. Očekivali smo da će netko možda reći da su spremni razgovarati i vidjeti što se može napraviti, ali to se nije dogodilo", poručio je.
Kaže da su prijedloge poslodavca dobili tek u procesu mirenja. Dodao je da u Holdingu već danas kruži cirkularno pismo, prema kojem se radnici moraju izjasniti da li podržavaju štrajk i hoće li sudjelovati u njemu. "Već danas se radi pritisak", rekao je.
Ponovio je da su sindikati bili spremni sjesti i pregovarati o iznosima i rokovima primjene, a iz Uprave su dobili pakete od tri ili četiri milijuna, što je, dodaje, daleko od onoga što su tražili. "Kad govorimo o prelijevanju cijena, uvijek vam je isti spin i ista priča, da će se preliti na krajnje korisnike. Ono što vam mogu reći, kako se radnici osjećaju, liste plaća koje su izlazile... Ti ljudi stvarno imaju oko 200 sati prekovremenog, rade u smjenama, imaju 4 ili 5 slobodnih dana, imaju 4 ili 5 uzdržavanih članova obitelji. Možete misliti kako se kolege osjećaju koji stvarno rade za onu plaću koju smo mi navodili", rekao je.
Kaže da je ovo situacija koja će vjerojatno eskalirati i koja se, po njima, nije trebala dogoditi.
Na kraju je upitan što poručuje Zagrepčanima, korisnicima javnog prijevoza. "Ne možemo prognozirati koliko će štrajk trajati, bilo bi stvarno neozbiljno s naše strane", rekao je i poručio da s obzirom na pregovore oko kolektivnog ugovora nikakva odgovornost više nije na njima.
"Onaj tko je nas prozvao za neodgovornost, trebao se toga sjetiti prije tri mjeseca", poručio je i dodao da su to radnici koji zaslužuju poštovanje svog poslodavca, gradonačelnika Tomaševića.
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