Upravljao Trumpovim teleprompterom pa zarađivao kladeći se na njegove govore

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Američki mediji izvijestili su da je Gabriel Perez, koji upravlja Trumpovim teleprompterom od 2016. godine, iskoristio povlaštene informacije kako bi zaradio više od 100.000 dolara (85.900 eura), kladeći se na ono što će predsjednik izgovoriti u važnim govorima.

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Operater telepromptera američkog predsjednika Donalda Trumpa suspendiran je zbog optužbi da se na internetskom tržištu predviđanja Kalshi kladio na sadržaj predsjednikovih govora, piše Euronews.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je Gabriel Perez po predsjednikovoj naredbi poslan na neplaćeni administrativni dopust te da „više neće raditi u Bijeloj kući”.

„Bijela kuća ima iznimno stroga etička pravila u vezi s ovakvim pitanjima”, rekla je Leavitt novinarima.

Kalshijev voditelj provedbe pravila rekao je da je tvrtka kontaktirala savezne regulatore zbog oklada koje su navodno uplaćene na ono što će predsjednik izgovoriti u javnim govorima.

The Kalshi surveillance team promptly flagged, investigated and referred these trades to the CFTC. We have been assisting regulators on this matter and provided all evidence that we collected, as we do with any referral. https://t.co/1XGX5zatpl — robertjdenault (@robertjdenault) July 16, 2026

Robert Denault, Kalshijev pravnik i voditelj provedbe pravila, objavio je na X-u da je „Kalshijev tim za nadzor odmah označio, istražio i prijavio te transakcije” američkoj Komisiji za trgovanje robnim ročnicama (CFTC), koja je nadležna za takve slučajeve.

„Pomažemo regulatorima u ovom slučaju i predali smo im sve dokaze koje smo prikupili, kao što činimo pri svakoj prijavi”, dodao je Denault.

Prema navodima američke televizije ABC News, Kalshi je upozorio CFTC na aktivnost koju je smatrao sumnjivom, a Perez, koji upravlja Trumpovim teleprompterom od 2016. godine, trenutačno pregovara s regulatorom o nagodbi.