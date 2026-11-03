letio za poljsku
Uzbuna na nebu: Putnički zrakoplov iz Londona prisilno sletio, zračna luka zatvorena
Zrakoplov koji je letio iz Londona prema Poljskoj morao je u utorak prisilno sletjeti zbog dojave o bombi.
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Zrakoplov sa 181 osobom preusmjeren je u zračnu luku Varšava-Modlin nakon zaprimljene dojave. Zračna luka ostaje zatvorena do daljnjega, javlja The Independent.
Zračna luka Varšava-Modlin, koja se nalazi oko 40 kilometara sjeverno od središta Varšave, priopćila je da je zrakoplov koji je poletio iz londonske zračne luke Heathrow neplanirano sletio zbog informacije o mogućoj eksplozivnoj napravi u zrakoplovu.
Zrakoplov je sigurno sletio, a sigurnosne službe provjeravaju vjerodostojnost dojave.
Prema podacima internetske stranice za praćenje letova FlightAware, Boeing 737 MAX 8 poletio je iz londonske zračne luke Heathrow u utorak u 6:54, a u zračnu luku Varšava-Modlin sletio je u 9:59 po lokalnom vremenu.
Riječ je o letu poljske zrakoplovne kompanije LOT Polish Airlines, čije je prvotno odredište bio Nowy Dwór Mazowiecki, grad u središnjoj Poljskoj, prije nego što je zrakoplov preusmjeren.
Iz zračne luke Varšava-Modlin priopćili su da je iskrcavanje putnika počelo u 10:01 po lokalnom vremenu. Nakon izlaska iz zrakoplova putnicima je rečeno da pričekaju u dvorani za dolaske.
"Daljnje aktivnosti provode se u skladu s utvrđenim sigurnosnim postupcima", priopćili su iz zračne luke.
"U ovom trenutku nećemo iznositi dodatne informacije o konkretnim aktivnostima hitnih službi", dodali su.
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