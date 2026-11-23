AL GORE NAPAO SAUDIJCE
Pet zemalja želi odgoditi ključno izvješće o klimi: Posljedice bi mogle biti jako opasne
Pet država, među kojima su Rusija, Kina i Saudijska Arabija, pokušava odgoditi objavu jednog od najvažnijih svjetskih izvješća o klimatskim promjenama. Znanstvenici upozoravaju da bi takav potez mogao ozbiljno ugroziti međunarodne napore u borbi protiv globalnog zagrijavanja.
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Riječ je o Sedmom izvješću o procjeni klimatskih promjena (AR7), koje priprema Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC), vodeće znanstveno tijelo Ujedinjenih naroda za klimatska pitanja. Na njegovoj izradi sudjeluje više od 640 stručnjaka iz cijelog svijeta, a više od polovice dolazi iz zemalja u razvoju.
Izvješće je prvotno trebalo biti objavljeno 2028. godine, no Rusija, Kina, Saudijska Arabija, Indija i Kenija traže odgodu do 2029..
Tvrde da zemlje globalnog juga nemaju dovoljno resursa za dovršetak posla u predviđenom roku.
Međutim, kritičari upozoravaju da su među državama koje traže odgodu veliki proizvođači fosilnih goriva te da bi novo izvješće moglo dodatno naglasiti potrebu za hitnim smanjenjem njihove proizvodnje i potrošnje, piše The Conversation.
Zašto je odgoda problematična?
Ključni je problem što bi se 2028. trebala održati globalna procjena napretka u borbi protiv klimatskih promjena. Ako izvješće IPCC-a bude odgođeno, najnoviji znanstveni podaci neće biti dostupni za donošenje važnih međunarodnih odluka.
Neslaganja su već dovela do prekida sastanka IPCC-a održanog u listopadu u Etiopiji, bez dogovora o roku objave izvješća i proračunu za 2027. godinu. Skupina od 44 najmanje razvijene zemlje izrazila je duboko razočaranje takvim ishodom.
Al Gore optužio Saudijsku Arabiju za sabotažu
Spor je izazvao zabrinutost i na klimatskom samitu COP31 u Turskoj. Bivši američki potpredsjednik Al Gore optužio je Saudijsku Arabiju da pokušava sabotirati rad IPCC-a.
"Saudijska Arabija pokušava uništiti IPCC kako bi spriječila da se u sljedećoj globalnoj procjeni napretka koriste točni znanstveni podaci o fosilnim gorivima", izjavio je Gore.
Znanstvenici upozoravaju da bi odgađanje izvješća moglo usporiti donošenje ključnih klimatskih mjera upravo u trenutku kada ekstremne vremenske pojave postaju sve izraženije.
Iako je malo vjerojatno da će spor biti riješen na COP31, očekuje se da bi se dogovor o rokovima i financiranju mogao pokušati postići na sastancima početkom prosinca.
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