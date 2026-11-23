Riječ je o Sedmom izvješću o procjeni klimatskih promjena (AR7), koje priprema Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC), vodeće znanstveno tijelo Ujedinjenih naroda za klimatska pitanja. Na njegovoj izradi sudjeluje više od 640 stručnjaka iz cijelog svijeta, a više od polovice dolazi iz zemalja u razvoju.