ANALIZA POLITICA
Trump, Putin i Xi kroje novi svjetski poredak? Europa više nema mjesto za stolom
Sastanak Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Xi Jinpinga održan prošlog tjedna u Shenzhenu donio je malo konkretnih rezultata, ali je njegova simbolika naglasila sve slabiji utjecaj Europe na međunarodnoj sceni.
Winston Churchill imao je sumornu ocjenu sastanka na vrhu održanog 1943. godine u Teheranu, na kojem su on, američki predsjednik Franklin Roosevelt i sovjetski vođa Josif Staljin razgovarali o ratnoj strategiji i budućem uređenju Europe nakon završetka rata.
"Sjedio sam ondje s velikim ruskim medvjedom s jedne strane, raširenih šapa, i velikim američkim bizonom s druge strane", prisjetio se britanski premijer. "Između njih sjedio je jadni mali engleski magarac."
Barem je tom jadnom malom magarcu bilo dopušteno biti u prostoriji.
Prvi trilateralni sastanak SAD-a, Rusije i Kine, održan prošlog tjedna u Shenzhenu, neki su usporedili s kasnijim sastankom na Jalti, gdje su Churchill, Staljin i Roosevelt dogovorili poslijeratni svjetski poredak koji se danas jedva održava na životu.
No ovoga puta europski diplomatski utjecaj bio je potpuno nevidljiv, analizira Politico.
Uoči sastanka s Putinom na Aljasci u kolovozu 2025. godine američki predsjednik Donald Trump barem se konzultirao s vodećim europskim čelnicima. Međutim, prije sastanka u Shenzhenu nije bilo širih konzultacija ni zajedničkog virtualnog sastanka s europskim saveznicima, izjavila su dvojica visokih europskih dužnosnika koji su željeli ostati anonimni jer nisu bili ovlašteni govoriti za medije.
Ukratko, dok se Trump na marginama samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) sastajao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Europa je ostala potpuno isključena.
Merz: Sastanak u Shenzhenu očito je bio prilika za fotografiranje
Ipak, Shenzhen nije bio nova Jalta. Europa nije bila na stolu kako bi je međusobno podijelili američki bizon, ruski medvjed i kineska panda.
"Na Jalti je Europa bila podijeljena. Bila je raskomadana. Nećemo dopustiti da se išta slično ponovi", izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz na opširnoj konferenciji za novinare u Berlinu, na kojoj su mu se pridružili drugi europski čelnici, nekoliko sati nakon završetka razgovora.
"Sastanak u Shenzhenu očito je bio prilika za fotografiranje", dodao je.
Na prvi pogled možda je u pravu.
Kada je Fox News upitao Trumpa kakav bi naslov želio vidjeti nakon samita, američki predsjednik usredotočio se na svečanost i spektakl, posebno istaknuvši činjenicu da ga je Xi osobno dočekao u zračnoj luci, što je rijetka gesta kineskog predsjednika.
"To je bilo veliko iskazivanje poštovanja i cijenim to", rekao je Trump. "To je velika pobjeda za nas. To je velika pobjeda i za Kinu. Dobro se slažemo."
"Trilateralni samit bio je samo predstava, bez stvarnog sadržaja", složila se Melanie Hart, bivša viša savjetnica za Kinu u američkom State Departmentu, koja danas radi u Atlantskom vijeću (Atlantic Council).
Malo konkretnih rezultata, ali nekoliko važnih poruka
Samit je doista donio malo konkretnih rezultata.
Trojica čelnika obvezala su se zalagati za reformu Ujedinjenih naroda te za "povećanje proizvodnje i opskrbe rafiniranim naftnim proizvodima u korist svih država".
To predstavlja značajan uspjeh za Putina jer se, prema svemu sudeći, može pretpostaviti da Trump neće provoditi energetske sankcije protiv Rusije.
Također su poručili da "Međunarodni kazneni sud i druga slična tijela ne smiju zloupotrebljavati svoju nadležnost", čime su zapravo ponovno potvrdili imunitet državnih dužnosnika pred međunarodnim sudovima i institucijama.
To je još jedna pobjeda za Putina, za kojim je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao nalog za uhićenje.
Uz to, trojica čelnika poručila su da se nuklearni rat nikada ne smije voditi.
Prema Natiji Seskuriji iz londonskog instituta RUSI, "nova Jalta" nije se dogodila u Shenzhenu jer su trojica čelnika imala vrlo različite ciljeve.
"Trump je želio ostaviti dojam velikog pregovarača. Putin je želio biti viđen kao ravnopravan predstavnik velike sile koja se vratila na svjetsku pozornicu. Xi je preuzeo zasluge za to što ih je obojicu ugostio, a da pritom nije prihvatio političke ciljeve nijednoga od njih", objasnila je.
Povratak politici velikih sila
Ipak, bilo bi pogrešno odbaciti ono što se dogodilo u Shenzhenu kao nevažno ili kao događaj koji neće imati dugoročne posljedice.
Samit će se u budućnosti vjerojatno promatrati kao još jedan korak u udaljavanju od liberalnog međunarodnog poretka uspostavljenog nakon Hladnog rata i povratku mnogo otvorenijoj i nemilosrdnijoj politici velikih sila.
U takvom svijetu velike države nameću svoju volju manjima, zanemarujući međunarodne norme, uključujući nastojanja da se okonča nekažnjivost čelnika optuženih za ratne zločine.
Ukratko, samit je pokazao smjer u kojem bi se međunarodni odnosi mogli razvijati. Takav razvoj događaja mogao bi samo dodatno produbiti jaz između Washingtona i njegovih europskih saveznika.
Još jedan nagovještaj novog svjetskog poretka pojavio se samo nekoliko sati nakon završetka razgovora.
Trump se iz predsjedničkog zrakoplova Air Force One telefonski uključio u sastanak europskih saveznika Ukrajine u Berlinu te izrazio snažnu sumnju u opravdanost daljnjeg izdvajanja milijardi eura europske pomoći Ukrajini, nakon što mu je Putin rekao da doista želi postići mirovni sporazum.
"Trump ne bi imao nikakvih problema s odlučivanjem o sudbini Ukrajine bez Ukrajine"
"Trump ne bi imao nikakvih problema s odlučivanjem o sudbini Ukrajine bez sudjelovanja same Ukrajine u pregovorima", izjavio je Fredrik Wesslau, bivši diplomat UN-a i EU-a, koji danas radi u Europskom vijeću za vanjske odnose (ECFR).
"Pokazao je da mu nije stalo do europske sigurnosti ni do Ukrajine, nego do normalizacije odnosa s Rusijom kako bi uski financijski krugovi bliski njemu mogli zarađivati", dodao je.
Wesslau ipak izražava nadu da će se "multipolarni svijet velikih sila, interesnih sfera i tampon-zona suočiti sa stvarnošću otpora manjih država, kao što je Rusija naučila u Ukrajini".
Možda hoće, a možda i neće.
Na Jalti je Churchill barem uspio izboriti nekoliko ustupaka, uključujući i to da Francuska, uz Veliku Britaniju, dobije stalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Churchill je smatrao da će to pomoći jačanju europskog diplomatskog utjecaja.
Neko vrijeme doista je bilo tako.
Ali vremena su se promijenila.
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