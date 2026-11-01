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Privatni zrakoplov s devet osoba srušio se u nedjelju u stambenoj četvrti na jugu Floride, a nakon udara u tlo uslijedila je snažna eksplozija i veliki požar. Zrakoplov se zapalio u blizini prometne ceste, a od siline udara u asfaltu je nastao veliki krater.

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Zasad nije poznato ima li poginulih ili ozlijeđenih među putnicima zrakoplova Learjet 60 ni među stanovnicima četvrti u okrugu Palm Beach.

Prema podacima Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), zrakoplov je poletio iz međunarodne zračne luke Austin-Bergstrom u Teksasu, a odredište su mu bili Bahami. Uzrok nesreće i identitet osoba koje su se nalazile u zrakoplovu zasad nisu poznati, javlja AP.

Glasnogovornik zračne luke u Austinu potvrdio je da je riječ o privatnom zrakoplovu. Izrazio je žaljenje zbog nesreće, istaknuvši kako je riječ o tragediji.

WATCH: Learjet 60 business jet completely destroyed, leaving large crater, after crashing near West Palm Beach, Florida. It’s unknown how many people were on board. https://t.co/R6kJlVTvdC — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Snimke koje su iz svojih automobila zabilježili svjedoci prikazuju zrakoplov kako se velikom brzinom obrušava s neba, udara u tlo i eksplodira u golemoj vatrenoj kugli. Plamen je zahvatio područje oko kratera, dok se nad mjestom nesreće nadvio gusti crni dim.

Prema riječima očevidaca, zrakoplov se srušio svega nekoliko metara od obiteljskih kuća i vrlo blizu vozila koja su prolazila cestom.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Jedna žena koja radi u blizini izjavila je da je nakon pada zrakoplova u tom dijelu grada nestalo struje te da opskrba električnom energijom nije bila uspostavljena oko dva sata.

Okolnosti nesreće još se istražuju.