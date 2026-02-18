Oglas

"EUROPA SE SAMOSABOTIRA"

JD Vance: "Nije da mi ne volimo Europu, mi želimo da ona bude puno bolja"

author
Hina
|
18. velj. 2026. 08:55
AFP
Kevin Lamarque / AFP

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da europske zemlje same sebi štete usred rasprave o rastućem jazu između Sjedinjenih Država i Europe.

Oglas

„Nije stvar u tome da ne poštujemo svoje saveznike. Radi se o tome da oni čine mnogo toga kako bi sabotirali sami sebe“, rekao je Vance u utorak u intervjuu za američku televizijsku postaju Fox News.

Vance je inzistirao na tome da SAD želi uspješnu Europu s „živahnim gospodarstvom“.

„Problem koji imamo s Europom nije u tome što ne volimo Europu“, rekao je Vance.

Međutim, tvrdio je da je pritisak administracije predsjednika Donalda Trumpa bio potreban kako bi se potaknulo saveznike u NATO-u da povećaju obrambene izdatke i ulažu u zaštitu granica kako bi se obuzdale migracije.

„Dakle, postigli smo velik napredak, ali iskreno, želimo da naši europski saveznici budu puno bolji“, dodao je Vance.

Teme
Američko-europski odnosi Donald Trump Obrambeni izdaci NATO-a jd vance

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ