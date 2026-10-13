Oglas

UKLONJEN MU DIO PLUĆNOG KRILA

Vatikan: Papa ima rak pluća

author
Hina
|
13. lis. 2026. 22:37
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Pope Leo. REUTERS/Remo Casilli
REUTERS/Remo Casilli

Papi Lavu XIV. odstranjen je u utorak donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan.

Oglas

Papa, kojemu je 71 godina, operiran je u rimskoj bolnici Gemelli budući da mu je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima. 

"Čvor koji je Papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije u utorak u bolnici Gemelli u Rimu bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje 'donjeg režnja desnog plućnog krila", priopćio je Vatikan.

Operacija "potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na temelju prijeoperativnih pregleda". 

Adenokarcinom pluća najčešći je rak nepušača. 

Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno, bez komplikacija, priopćio je Vatikan.

Papa se probudio i odmara se u bolničkoj sobi. Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati tjedan dana i da su svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. listopada.

Riječ je o prvom Papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata.

Teme
papa papa lav rak pluća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ