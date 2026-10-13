Oglas

uklanjanja male izrasline

Papa Lav stigao u bolnicu na operaciju pluća

author
N1 Info
|
13. lis. 2026. 13:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
b3ch16
REUTERS

Papa Lav u utorak je napustio Vatikan i stigao u rimsku bolnicu Gemelli, gdje bi trebao biti podvrgnut operaciji uklanjanja male izrasline otkrivene na jednom od plućnih krila.

Oglas

REUTERS/Guglielmo Mangiapane
REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Riječ je o prvom ozbiljnijem zdravstvenom problemu tijekom njegova 17-mjesečnog pontifikata, javlja Reuters.

Papa Lav (71) u nedjelju je izjavio da je izraslina, odnosno mali čvorić, otkrivena tijekom nedavnog liječničkog pregleda. Naglasio je da je promjena ograničena na malo područje te da je otkrivena u ranoj fazi.

Vatikanski ured za medije priopćio je da bi papin oporavak trebao trajati oko tjedan dana, ali nije precizirao kada će točno biti obavljena operacija. Svi papini javni nastupi otkazani su do 20. listopada.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
bolnica operacija papa lav

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ