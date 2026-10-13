uklanjanja male izrasline
Papa Lav stigao u bolnicu na operaciju pluća
Papa Lav u utorak je napustio Vatikan i stigao u rimsku bolnicu Gemelli, gdje bi trebao biti podvrgnut operaciji uklanjanja male izrasline otkrivene na jednom od plućnih krila.
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Riječ je o prvom ozbiljnijem zdravstvenom problemu tijekom njegova 17-mjesečnog pontifikata, javlja Reuters.
Papa Lav (71) u nedjelju je izjavio da je izraslina, odnosno mali čvorić, otkrivena tijekom nedavnog liječničkog pregleda. Naglasio je da je promjena ograničena na malo područje te da je otkrivena u ranoj fazi.
Vatikanski ured za medije priopćio je da bi papin oporavak trebao trajati oko tjedan dana, ali nije precizirao kada će točno biti obavljena operacija. Svi papini javni nastupi otkazani su do 20. listopada.
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