Važna vijest za sve podstanare u Njemačkoj

Izvor: Pexels/iluistracija

Najvećom reformom stambenih naknada do sada, dva milijuna kućanstava s oko 4,5 milijuna ljudi u Njemačkoj će ostvariti pravo na primanje stambene naknade od 2023. godine. Do sada je to moglo oko 600.000 kućanstava.

Iznos stambene naknade povećat će se u prosjeku s oko 180 eura mjesečno na oko 370 eura mjesečno. Reforma stambenih naknada dio je paketa pomoći savezne vlade kojeg je nedavno usvojio njemački Bundesrat.

Kako je Fenix-magazin.de već ranije pisao, reformom stambenih naknada namjeravaju se rasteretiti brojna kućanstva s niskim primanjima. Stambena naknada pomaže mnogim obiteljima, samohranim roditeljima i umirovljenicima koji žive u podstanarstvu. Naime, 40 posto korisnika stambenih naknada su obitelji, među kojima su i mnogi samohrani roditelji.

Zbog reforme će oko 1,4 milijuna kućanstava s niskim primanjima po prvi put ili ponovno ostvariti pravo na stambenu naknadu. Oko 380.000 ljudi više neće ovisiti o socijalnoj pomoći ili naknadama za nezaposlene II.

Kako se izračunava iznos stambene naknade?

Iznos stambene naknade izračunava se prema broju članova kućanstva koji se uzima u obzir, najamnini koja se uzima u obzir za stambeni prostor odnosno teretu u slučaju stambene nekretnine u vlasništvu i ukupnom prihodu stanara. članovi kućanstva koje treba uzeti u obzir.

Zahtjev za stambenu naknadu potrebno je podnijeti u lokalnom uredu za stambenu pomoć. Ured za stambene naknade provjerava pravo i utvrđuje točan iznos stambene naknade. Moguća su privremena plaćanja kako bi vlasti mogle brzo isplatiti povećanu naknadu za stanovanje u pojedinačnim slučajevima ili u slučaju velikog opterećenja.

Nova stalna komponenta troškova grijanja u stambenim naknadama osigurava stanovnicima plaćanje rastuće troškove grijanja. Osim toga, uvest će se klimatska komponenta za pokrivanje rastućih troškova obnove povezanih s energijom u najamnini.

Komponente troškova grijanja i klimatizacije namjerno su dizajnirane kao fiksne stope kako bi se pojednostavila administracija i pružili poticaji za uštedu energije. Polovicu troškova reforme stambenih naknada snosi savezna vlada, a drugu polovicu savezne zemlje.

Vlasnici stanova će sudjelovati u troškovima poreza na CO2

Savezno vijeće odobrilo je i zakon o pravednoj raspodjeli troškova CO2 za grijanje. Od 2021. godine naplaćuje se dodatna cijena CO2 za grijanje na lož ulje ili prirodni plin. Ranije su stanari sami morali snositi te troškove. Uz zakon, iznajmljivači stanova morat će sudjelovati u troškovima poreza na ugljični dioksid za fosilna goriva koji se uveo 2021. godine. Dosad su ih stanari sami morali plaćati.

Detalje o ovoj pomoći njemačka Vlada je prije nekoliko dana objavila na svojoj službenoj internetskoj stranici, piše Fenix Magazin.

